Atlanta. Der achtmalige Olympiasieger hat mal eben einen NFL-Rekord im Vorbeigehen eingestellt und sich dazu nicht mal umgezogen.

Der Jamaikaner Usain Bolt mag ja vor anderthalb Jahren seinen Rücktritt von offiziellen Wettkämpfen verkündet haben und mit 32 Lenzen auch nicht mehr der aller Jüngste sein, aber das hält ihn noch lange nicht davon ab, Rekorde einzustellen.



Lesen Sie: Super Bowl: Nipplegate und Co. – Das große Spektakel Halbzeitshow



So auch beim "Super Bowl Experience Event", das aktuell im Rahmen des Super Bowls in Atlanta stattfindet. Dort stellte der 32-Jährige den 40-Yard-Dash-Rekord von John Ross ein. Bolt lief die 40 Yards in 4,22 Sekunden. Dabei trug er nicht mal Spikes an den Schuhen oder wechselte sein Outfit.

Er stellte damit die bisherige Bestzeit einfach mal so ein – quasi im Vorbeigehen. Es wirkt am Ende des Sprints sogar so, als hätte Bolt vorzeitig das Tempo aus seinem Lauf genommen, weil der Auslauf hinter der Ziellinie vergleichsweise kurz ist. Wer weiß, welche Zeit sonst möglich gewesen wäre.

Die nun eingestellte Bestmarke wurde von Wide Receiver John Ross, der inzwischen bei den Cincinnati Bengals spielt, wurde beim NFL Combine 2017 aufgestellt. Anschließend forderte Ross den achtmaligen Olympiasieger Usain Bolt spaßeshalber zu einem Wettrennen heraus, das bis heute nicht stattfand.

Dank dieses Fernduelles hat Bolt nun aber dennoch gezeigt. dass man sich auch 18 Monate nach seinem Rücktritt nicht mit dem schnellsten Mann des Planeten anlegen sollte. Bolt hält mit 9,58 Sekunden immer noch den Weltrekord über 100 Meter.

Lesen Sie: Quarterback, Touchdown, Sack: Diese Football-Fachbegriffe sollten Sie kennen