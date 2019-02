London. Ein in den Transfer des verschollenen Fußball-Profis Emiliano Sala involvierter Spielerberater hat eine E-Mail zur Veröffentlichung freigegeben, die er dem Spieler zwei Wochen vor dem vollzogenen Wechsel zukommen ließ. Der Inhalt offenbart teilweise, wie das Geschäft mit Fußballtransfers funktioniert.

Noch immer gelten Fußball-Profi Emiliano Sala und dessen Pilot als vermisst, nachdem ihr Flugzeug am 21. Januar auf dem Weg von Nantes nach Cardiff über dem Ärmelkanal verschwand. Letzte Hoffnungen, die beiden noch lebend aufzufinden, zerschlugen sich spätestens Anfang der Woche, als an der französischen Küste Sitzkissen aus einem Flugzeug angeschwemmt wurden, die aller Wahrscheinlichkeit nach zu der verschollenen Maschine Piper Malibu gehörten. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Maschine kurz vor ihrem Verschwinden von 5000 auf 2300 Fuß gesunken, danach verliert sich die Spur – bis heute.

Besonders in Nantes und in Cardiff ist die Trauer um das Schicksal des Stürmers groß und das Thema in aller Munde. In den Tagen nach dem Verschwinden geriet ein in den Transferdeal zwischen dem FC Nantes, Cardiff City und dem Spieler involvierter Spielerberater in den Fokus des Interesses. Zu unklar schien zunächst die Rolle zu sein, die der englische Agent Willie McKay (59) spielte.

Tatsächlich war es McKay, der den privaten Flug für Sala organisierte. Der argentinische Stürmer hatte in Nantes noch Formalitäten erledigen müssen, ehe er an jenem Montag endgültig nach Wales übersiedeln wollte.

Spielerberater McKay: So köderte er Emiliano Sala

Um seine Rolle möglichst transparent darzustellen, ließ McKay der französischen Sporttageszeitung "L'Equipe" eine E-Mail zukommen, die er zwei Wochen vor Abwicklung des Transfers an Sala verschickt hatte. Darin ist zu lesen, wie McKay versuchte, Sala als Klienten für sich zu gewinnen und ihn von einem Wechsel in die Premier League zu überzeugen. Die Mail gibt auch einen Einblick ins Geschäft der Spielerberater, wo dem Vernehmen nach auch mal geflunkert, manipuliert und taktiert wird.

McKay schrieb Sala, dass Cardiff ihm "etwa 57.000 Euro in der Woche" bezahlen werde, zuzüglich Boni. Und dies über einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren. Zusätzlich könnte eine weitere involvierte Person, die eine beratende Tätigkeit einnehme, über eine Million Euro Handgeld erhalten. "Nach englischem Recht könnte das sogar deine Mutter sein", schrieb McKay.

"Niemand folgt der französischen Liga"

Weiter hieß es in der E-Mail: "In den Medien wird berichtet, dass du gar nicht zu Cardiff gehen möchtest. Das ist wahrscheinlich unsere (die Beraterfirma, Anm. d. Red.) Schuld, denn wir haben in den Medien verbreitet, dass andere Clubs wie West Ham oder Everton an Dir interessiert sind. Wir wollten dich so interessanter machen." Erklärend fügte er hinzu: "So läuft das Geschäft und es kann von den Spielern auch falsch verstanden werden. Aber ohne diesen 'Buzz' würde dich niemand kennen. Denn, ehrlich gesagt: Niemand folgt der ersten französischen Liga tatsächlich."

Harte Worte des Engländers, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass Sala bis zu diesem Zeitpunkt in 19 Ligaspielen bereits zwölf Tore erzielt hatte.

"Wenn Du jetzt nicht in die Premier League wechselst, wirst du es bereuen"

Hinzu fügte McKay in seiner Mail eine Art Profil seiner Beraterfirma: "Wir interessieren uns nicht für persönliche Dinge, persönliche Finanzen, Urlaube, Babysitting, das ist nicht unser Business. Wir machen Transfers!" Dazu zählte der Spielerberater diverse Transfers, die er in der Vergangenheit inittiert oder begleitet habe, namentlich nannte er Stars wie Didier Drogba, Nicolas Anelka oder Dimitri Payet. An "mehr als 600 Transfers bis heute" habe er mitgearbeitet, so McKay.

Weiter hieß es: "Lass uns uns vorstellen und dir erklären, wie wir arbeiten. Wir arbeiten für Clubs in Frankreich und für Spieler, die von dort nach England transferiert werden möchten. Was dich betrifft, haben wir schon mit allen Clubs gesprochen, auch Manchester, Chelsea und Liverpool. Wir denken, dass du früher oder später bei einem solchen Club landen kannst."

Späte Reue beim Spielerberater

Dazu erklärte McKay, dass seine Firma den FC Nantes als bisherigen Arbeitgeber bereits kontaktiert habe. "Wir hindern dich nicht daran, mit einem anderen Agenten zu arbeiten, aber die meisten Spieler sind sehr zufrieden mit unserer Vermittlung." Was den geplanten Deal mit Cardiff City betrifft, schrieb McKay an Emiliano Sala: "Meine Erfahrung sagt mir: Wenn du jetzt nicht in die Premier League wechselst, wirst du es bereuen."

Nach all den traurigen Entwicklungen der vergangenen knapp zwei Wochen, sieht McKay die Dinge heute differenzierter: "Wenn ich Nantes nicht nach dem Mandat für einen Transfer von Sala nach England gefragt hätte, dann würde er noch unter uns weilen."

So erklärt McKay auch die Tatsache, warum er seine E-Mail zur Veröffentlichung bereit stellte: "Ich wollte, dass die Wahrheit ans Licht kommt und das man sieht, wie das Geschäft funktioniert", sagte McKay jetzt in einem Gespräch mit der britischen Zeitung "The Daily Telegraph". "Die letzten Tage waren ein Albtraum für uns. Wir sind alle erschüttert."