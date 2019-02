Düsseldorf. Trotz eines abgeschlossenen Sportmanagement-Studiums zieht Ex-Profi Heiko Westermann die tägliche Arbeit auf dem Rasen einer Tätigkeit in einem Büro vor. Jetzt kehrt er zurück in die Bundesliga.

Heiko Westermann ist zurück in der Bundesliga. Der frühere Verteidiger, der die Blütezeit seiner Karriere in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld, dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV verbrachte und insgesamt 318 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse absolvierte, heuert als Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf an. Allerdings wird "HW4" nicht Trainer Friedhelm Funkel bei den Profis assistieren, sondern an der Seite von Jens Langeneke die U17 der Rheinländer betreuen.

Bundesliga-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zum 20. Spieltag



Der 35-Jährige verließ 2015 die Bundesliga in Richtung Spanien (Betis Sevilla), blieb dort aber genau so nur eine Saison lang wie bei seinen folgenden Stationen Ajax Amsterdam und Austria Wien. Im vergangenen Frühjahr beendete der 27-fache Nationalspieler dann wegen anhaltender Knieprobleme seine aktive Karriere. Im Sommer schloss Westermann dann sein Studium im Bereich Sportmanagement ab.

Anstatt im Büro zu sitzen, sucht Westermann nun aber erst einmal wieder die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz: Am Sonntag, den 17. Februar, startet sein neues Team gegen den MSV Duisburg in der B-Junioren-Bundesliga-West in die Rückrunde.