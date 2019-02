Hamburg. Dortmund und Bayern vor schweren Auswärtshürden: Testen Sie Ihr Wissen zum dritten Bundesliga-Spieltag des Jahres 2019 im großen Bundesliga-Quiz.

Seit Donnerstagabend ist das Transferfenster in den europäischen Topligen geschlossen. Die Klubs müssen jetzt mit dem vorhandenen Spielermaterial auskommen. In der Bundesliga geht es am Wochenende mit dem 20. Spieltag weiter. Im Fokus steht dabei bereits am Freitagabend Thomas Doll. Der neue Trainer von Hannover 96 soll die Niedersachsen vor dem Abstieg bewahren und begrüßt am Abend RB Leipzig im Niedersachsenstadion.

Im Titelrennen stehen Dortmund und Bayern München vor schweren Auswärtsspielen: Der Tabellenführer aus Dortmund gastiert am Samstagnachmittag bei den heimstarken Frankfurtern, während die Münchner zeitgleich bei Bayer Leverkusen antreten müssen. Das Samstagabendspiel bestreiten Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach.

Die Spiele des 20. Spieltags im Überblick:

01.02.2019 20:30 Uhr:

Hannover 96 - RB Leipzig

02.02.2019 15:30 Uhr:

1899 Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen - Bayern München

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Hertha BSC - VfL Wolfsburg

1. FC Nürnberg - Werder Bremn

02.02.2019 18:30 Uhr:

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

03.02.2019 15:30 Uhr:

FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05

03.02.2019 18 Uhr:

VfB Stuttgart - SC Freiburg

Bundesliga-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zum 20. Spieltag