Hamburg/Atlanta. Experte Patrick Esume glaubt an einen Patriots-Sieg beim Super Bowl und kritisiert die NFL im Interview scharf für den Umgang mit Colin Kaepernick.

Es ist das größte jährliche Sportereignis der Welt: Der Super Bowl. Am Sonntagabend 18.30 Ortszeit in Atlanta (Montag 0.30 Uhr/ProSieben/DAZN) treffen in der 53. Auflage die New England Patriots auf die Los Angeles Rams. Patrick Esume wird zum dritten Mal vor Ort sein und zusammen mit seinen Kollegen "Icke" Dommisch und Jan Stecker das Sport-Spektakel für ProSieben live moderieren. Esume ist American-Football-Experte und spielte selbst jahrelang unter anderem für die Hamburg Blue Devils. Aktuell ist der 44-jährige Trainer der französischen American-Football-Nationalmannschaft.

Im Interview spricht "Coach Esume", wie er von seinen Fans genannt wird, über Quarterback-Legende Tom Brady und kritisiert die NFL für ihren Umgang mit dem ausgesperrten 49ers-Star Colin Kaepernick, der in den USA wegen seines Kniefalls während der Nationalhymne für Aufsehen gesorgt hatte.

Lesen Sie auch:

Herr Esume, wir erreichen Sie bereits in Atlanta, wo am Sonntag der 53. Super Bowl stattfinden wird. Wie oft waren Sie selbst schon bei einem Super Bowl?

Patrick Esume: Es ist jetzt mein dritter Super Bowl in Folge.

Dann ist Ihnen das Endspiel aus dem Jahr 2017 sicherlich noch besonders im Gedächtnis geblieben, als die New England Patriots mit einer spektakulären Aufholjagd am Ende doch noch gegen die Atlanta Falcons gewonnen haben...

Anzeige Anzeige

Ja, auf jeden Fall. Bei dem wahrscheinlich spektakulärsten Super Bowl aller Zeiten live vor Ort gewesen zu sein, war schon das absolute Highlight bisher. Wie die Patriots das Spiel noch gedreht haben, war sensationell. In meinen drei Super Bowls standen und stehen auch jeweils die Patriots im Finale. Dreimal Tom Brady und Co. hintereinander.

Apropos, Tom Brady. Der Superstar der NFL steht zum neunten Mal im Super Bowl und hat mit den Patriots bislang fünfmal gewonnen. Vor dem Finale hat der 41-Jährige bereits erklärt, dass er auf keinen Fall seine Karriere beenden wird. Ist er im Football und vielleicht sogar in der gesamten Sportwelt „The greatest of all time“ – der Größte aller Zeiten?



Soweit würde ich jetzt nicht gehen, dafür kenne ich die vielen anderen Sportarten auch nicht gut genug, um das zu vergleichen. Im American Football steht das außer Frage. Ob man ihn mag oder nicht, ob man Fan der Patriots ist oder nicht, man muss einfach seine Leistung in den vergangenen 17 Jahren anerkennen. Neunmal im Endspiel, fünfmal gewonnen, vielleicht am Sonntag zum sechsten Mal – ich glaube, diese Leistung wird in den nächsten 20, 30 Jahren nicht zu toppen sein, deshalb kann man schon davon reden, dass er der G.O.A.T. (greatest of all time) ist.

Ob man ihn mag oder nicht, ob man Fan der Patriots ist oder nicht, man muss einfach seine Leistung in den vergangenen 17 Jahren anerkennen. Patrick Esume über Tom Brady

Im Atlanta stehen sich am Sonntag die New England Patriots und die Los Angeles Rams gegenüber. Als Überschrift könnte über diesem Super Bowl stehen: "Alt gegen jung" oder "Brady und Belichick gegen Goff und McVay". Oder ist das zu kurz gedacht?



Es ist natürlich einfach, es auf die beiden Quarterbacks und die beiden jungen bzw. alten Trainer zu reduzieren, aber ist ja teilweise auch so. Es treffen zwei verschiedene Philosophien und Generationen aufeinander. Rams-Quarterback Jared Goff (24 Jahre) und Trainer Sean McVay (33) auf der einen Seite gegen Tom Brady (41) und Coach Bill Belichick (66) auf der anderen Seite. Das sind natürlich schon große Unterschiede in der Teamführung und im Quarterback-Spiel. Auf die Trainer und die Quarterbacks wird es aber nicht alleine angekommen.

Was könnte denn ansonsten noch den Ausschlag über Sieg oder Niederlage geben?

Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, wie werden sich die beiden Offensive Lines der Teams am Sonntag präsentieren. Das wird der Knackpunkt sein. Die Offensive Line der Rams muss einen Supertag erwischen, denn die Defensive der Patriots ist seit dem letzten Saisondrittel die beste, wenn es darum geht gegnerische Quarterbacks unter Druck zu setzen. Außerdem müssen die Rams das Laufspiel etablieren, denn umso mehr sie in Ballbesitz sind, umso weniger steht Tom Brady mit der Patriots-Offensive auf dem Platz. Auf der anderen Seite hat die Offensiv Line der Patriots alle Hände voll zu tun, das beste Defensive-Tackle-Tandem (Ndamukong Suh und Aaron Donald) der NFL im Zaum zu halten. Die beiden Angriffslinien der Teams können das Spiel entscheiden.

Seit ProSieben mit #ranNFL American Football im deutschen Fernsehen übertragt, ist ein regelrechter NFL-Boom ausgebrochen. Das liegt nicht nur an der sehr spektakulären Sportart sondern sicherlich auch an dem Konzept des Senders und der Art und Weise, wie ProSieben versucht, den Zuschauern American Football näherzubringen. Ran Football ist in diesem Jahr sogar für den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Sportsendung“ nominiert. Was ist das Erfolgsrezept ihrer Meinung nach?



Wir machen das jetzt im vierten Jahr und sind nun tatsächlich nominiert. Das ist schon ein Riesenerfolg. Ich glaube, wir hätten es verdient und mit wir meine ich deutsche Football-Gemeinde und alle, die den Sport in den letzten Jahren maßgeblich unterstützt haben.

Das Erfolgsrezept? Es ist eine Kombination aus allem: An erster Stelle steht natürlich der Sport. Die NFL liefert einfach coole Bilder und American Football ist einfach ein sehr interessanter Sport, das alleine reicht aber noch nicht. In der Kombination mit der Art wie Ran Football die Sendung strukturiert hat, mit einem Net-Man mit langen Haaren und footballspezifischen Experten – das hat alles zusammengepasst. Die Zuschauer vor dem Fernseher und im Netz sind involviert und mit Christoph "Icke" Dommisch, der mittlerweile schon eine Kultfigur und ein Sympathieträger ist, passt das ganze Format. Die Fans haben das Gefühl, sie schauen sich Football mit ein paar Freunden an, die ihnen das Spiel noch etwas erklären und den sechsstündigen Football-Abend erleichtern.

Die Fans haben das Gefühl, sie schauen sich Football mit ein paar Freunden an, die ihnen das Spiel noch etwas erklären und den sechsstündigen Football-Abend erleichtern. Patrick Esume über die Sendung Ran Football

In dieser Saison standen insgesamt sechs Deutsche bei einem NFL-Team unter Vertrag. Mark Nzeocha, der bei den San Francisco 49er spielt, hätte es durch die deutsche Fan-Unterstützung fast in den Pro Bowl geschafft. Mehr deutsche Spieler in der NFL würden die Euphorie hierzulande sicherlich noch einmal beflügeln. Was muss noch passieren, um den Sport hier noch populärer werden zu lassen?



Ein paar neue deutsche Gesichter würden sicherlich nicht schaden. Ein neuer Björn Werner, ein neuer Sebastian Vollmer oder ein neuer Markus Kuhn – das wäre schon gut. Die nächste Generation kommt, da bin ich ganz guter Hoffnung. Dazu wäre natürlich ein Livespiel in Berlin anstatt in London ein Riesending. Den ganzen NFL-Zirkus mal in Deutschland zu sehen, wäre der Hammer.

Der ehemalige 49ers-Quarterback Colin Kapernick ist immer noch arbeitslos. Er ist die Symbolfigur für eine vor zwei Jahren gestartete Protestwelle in der NFL gegen Rassismus und Ausgrenzung. Seitdem ist Kaepernick für alle NFL-Teams ein Rotes Tuch. Wie stehen Sie zu dieser Thematik?

Das ist ein Armutszeugnis für die gesamte Liga und für die NFL-Bosse, die dafür verantwortlich sind, dass Kaepernick nicht mehr spielen darf. Es ist traurig zu sehen, dass zum Beispiel verurteilte Gewalttäter in der NFL trotzdem noch eine zweite Chance bekommst. Trau dich aber ja nicht, bei der Nationalhymne auf die Knie zu gehen… Dann wird aus "Polizeigewalt gegen Minderheiten" auf einmal "mangelnder Respekt vor der Flagge" gemacht – was totaler Quatsch ist. Das spricht für sich selbst. Ich bin froh, dass Kaepernick das durchgezogen hat, weil er eine ganz empfindliche Tür in den USA und in der NFL aufgestoßen hat.

Es ist traurig zu sehen, dass zum Beispiel verurteilte Gewalttäter in der NFL trotzdem noch eine zweite Chance bekommst. Trau dich aber ja nicht bei der Nationalhymne auf die Knie zu gehen… Patrick Esume über den Fall Colin Kaepernick

Zurück zum Super Bowl: Wer macht’s? Die Patriots oder doch der Außenseiter aus LA?



Die Patriots werden das Spiel gewinnen, das steht für mich außer Frage. Die Rams werden es sehr schwer haben. Wenn LA gewinnen will, muss Quarterback Jared Goff das Spiel seines Lebens machen und in den Playoff-Spielen war er zuletzt nicht so produktiv, wie in der regulären Saison. In der Summe spricht die Erfahrung einfach für die Patriots (36 Spieler von New England waren schon einmal in einem Super Bowl, bei den Rams nur 3). Dazu noch der erfahrene Patriots-Coach Belichick – es spricht einfach zu viel für das Team aus Boston. Aber es ist Football, es kann alles passieren.