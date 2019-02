Hamburg. Neben dem Sportevent freuen sich die Fernsehzuschauer beim Super Bowl besonders auf eines: Die legendären Werbespots. Das sind die diesjährigen Highlights.

Der Super Bowl ist nicht nur eines der größten Sportevents der ganzen Welt – vielmehr ist es im Laufe der Jahre zu einer der wichtigsten Plattformen für Unternehmen geworden, Werbung für ihre Produkte zu platzieren. Und das lassen sich die großen Marken einiges kosten: Konzerne bezahlen mittlerweile mehr als fünf Millionen Dollar für einen Werbespot von nur 30 Sekunden. Leisten können sich das nur noch Marktführer wie die Getränkegiganten Pepsi und Coca Cola oder Automarken wie VW.

Nimmt ein Unternehmen das Geld für die teure Werbung in die Hand, kann es sich sicher sein, dass es im Anschluss in aller Munde sein wird. Schließlich gehört der Super Bowl zu den meist gesehenen TV-Ereignissen der Welt. Allein in den USA schauen im Schnitt 111 Millionen Menschen zu, zwischenzeitlich, gerade während der spektakulären Halbzeitshows, wurden bereits Werte von bis zu 150 Millionen Zuschauern gemessen. Weltweit lockt das Sportevent mehr als 800 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme.

Rasante Preisanstiege bei Super-Bowl-Werbeclips

Die Preise für die Werbespots stiegen erst in den vergangenen Jahren in diese ungeheuren Sphären. Vor knapp 50 Jahren kostete ein 30-sekündiger Werbefilm gerade einmal 42.000 Dollar. 2009 stiegen die Kosten bereits auf drei Millionen Dollar. In den vergangenen zehn Jahren wurde dann die Fünf-Millionen-Dollar-Marke geknackt.

Zum Vergleich: Im deutschen Privatfernsehen mussten Unternehmen im vergangenen Jahr während einer Übertragung des "Dschungelcamps" auf RTL laut "Orange by Handelsblatt" für eine halbe Minute Werbung zwischen 63.300 und 141.000 Euro zahlen. Wenn man bedenkt, dass das Unterhaltungsformat eine der meistgeschauten TV-Sendungen in Deutschland ist, sind die Preise Peanuts im Vergleich zu dem, was für eine Produktplatzierung beim Super Bowl veranschlagt wird.

Erinnerungswürdige TV-Spots

Jahr für Jahr versuchen sich die Konzerne mit ihren TV-Spots gegenseitig zu übertrumpfen. Dafür holen sie sich immer wieder große Stars mit ins Boot, die für die Produkte werben. Beispielsweise hat Getränkehersteller Pepsi bereits im Jahr 1992 Supermodel Cindy Crawford als Testimonial engagiert.

Die Neuauflage des Werbefilms im vergangenen Jahr, in dem auch Crawfords Sohn Presley Gerber sowie Britney Spears auftreten, kam bei den Fans besonders gut an.



Berühmt für seine Super-Bowl-Werbespots ist die amerikanische Biermarke Budweiser, die nicht unbedingt auf prominente, sondern vielmehr auf tierische Unterstützung setzt. Besonders rührend: die Werbung, die beim Super Bowl 2015 ausgestrahlt wurde. Darin geht ein Welpe verloren und muss alleine seinen Weg zurück zu seiner Farm finden.

Auch der kleine Junge im Star-Wars-Kostüm aus einem Spot des Autoherstellers VW, der versuchte, seine "Macht" einzusetzen, um Dinge ins Laufen zu bringen, blieb in Erinnerung. Schlussendlich hilft ihm heimlich sein Vater, die Zentralverriegelung eines VWs zu bedienen.

Basketballer beim Football? Diese Kombination gab es im McDonalds-Spot aus dem Jahr 1993, in dem Larry Bird und Michael Jordan um einen Big Mac und eine Portion Pommes konkurrieren.

Ein immer wieder gern gesehener TV-Spot ist der der Unterwäsche-Marke Victorias Secret. Im Jahr 2014 schmissen sich die Engel um Supermodel Adriana Lima in waschechte Footballer-Outfits.



Die endgültigen Spots für den aktuellen Super Bowl 2019 sind zwar noch nicht alle veröffentlicht, allerdings haben einige Unternehmen bereits Teaser für ihre diesjährigen Werbungen veröffentlicht.



Die Werbespots für den Super Bowl 2019

Budweiser setzt 2019 auf einen Hund, der auf dem Dach eines Bierwagens sitzt und dessen Ohren im Wind flattern. Im Hintergrund läuft passenderweise Bob Dylans "Blowin' in the wind".

Gleich mehrere Promis werben in diesem Jahr für Pepsi. Unter anderem sind Schauspieler Steve Carell und die Musiker Lil John und Cardi B dabei.



Sex-and-the-City-Ikone Sarah Jessica Parker bestellt in einer Bar natürlich immer einen Cosmopolitan? Nicht im Werbespot der Biermarke Stella Artois, die neben Parkers Figur "Carrie Bradshaw" auch den "Dude", dargestellt von Jeff Bridges, zurück auf die Bildschirmfläche bringt.

Eine politische Botschaft, die man als Kritik an US-Präsident Donald Trump verstehen kann, sendet Getränkehersteller Coca-Cola. Der Spot setzt unter dem Motto "Together is beautiful" ein Zeichen für Gleichberechtigung und Individualität.

Nach einer mehr als zehnjährigen Pause kehrt auch Burger King in die Werbepause beim Super Bowl zurück. Im Fokus steht selbstverständlich der "King" selbst.

Auch eine Dating-App hat sich einen der begehrten Sendeplätze für die Super-Bowl-Werbepause gesichert. Für Bumble wirbt Tennisstar Serena Williams.



Musikalische Unterstützung gibt es für die Tortilla-Chips-Marke Doritos. Für den Spot wurde der Backstreet-Boys-Hit "I want it that way" neu in einer Version mit Chance the Rapper aufgelegt.

Die Softgetränk-Marke bubly hat für ihren Super-Bowl-Clip den Sänger Michael Bublé (dessen Nachname sehr dem Markennamen ähnelt) ins Boot geholt.