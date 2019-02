Sebastian Vollmer

Sebastian Vollmer wird am 10. Juli 1984 in Kaarst in Nordrhein-Westfalen geboren. Bis 2003 spielte Vollmer fünf Jahre als Left Tackle bei den Düsseldorf Panther und erhielt 2004 ein Football-Stipendium an der University of Houston. Nach einer Rückenverletzung 2006 absolvierte der heute 34-Jährige in der Saison 2007/08 25 Spiele für die Houston Cougars. 2009 wurde der 2,03 Meter große Offensive Tackle von den New England Patriots im Draft in der zweiten Runde als 58. Spieler ausgewählt. Bis 2016 spielte Vollmer an der Seite von Superstar Tom Brady und gewann 2014 und 2016 den Super Bowl. Seit September 2017 arbeitet Vollmer als TV-Experte.