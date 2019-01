Der brasilianische Fußball-Profi Neymar ist für seine Theatralik bekannt. Foto: imago/PanoramiC

Paris. Am 11. März feiert die Schwester von Fußball-Star Neymar ihren Geburtstag. Und wie in den vergangenen vier Jahren wird der Brasilianer wohl auch dieses Mal an der Feier teilnehmen können. Der Grund: Der 26-Jährige ist verletzt – wie so oft in dieser Zeit des Jahres.