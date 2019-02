Osnabrück . Sie ist keine Fußball-Hasserin und dennoch war Katharina Preuth noch nie im Stadion – bis zu diesem 26. Januar 2019. In der Ostkurve des VfL Osnabrück beim Spiel gegen den SV Meppen erlebt sie einen Gänsehaut-Moment und dann Langeweile.

Noch vor dem Anpfiff passiert es: Die Zuschauer im ausverkauften Stadion halten lila-weiße Schals in die Luft und singen gemeinsam die Vereinshymne. Und dann ertönt aus dem Mündern von knapp 14000 diese eine Zeile. "Wir sind alle ein Stück VfL Osnabrück", gröle auch ich und habe plötzlich Gänsehaut.





Mir ist es egal, ob Osnabrück oder Meppen gewinnt, doch ich fühle mich in diesem Moment mit den vielen VfL-Fans um mich herum verbunden.

Ohne Klatschpappen

Bevor ich mich aber zum ersten Mal überhaupt in ein Fußball-Stadion wage, hole ich mir sicherheitshalber Tipps vom Profi. VfL-Pressesprecher René Kemna ist schon seit klein auf regelmäßig an der Bremer Brücke und weiß, welche Accessoires ich benötige und wie viele Socken ich übereinander ziehen muss, um bei eisigen Temperaturen nicht zu frieren. Um das vorweg zu sagen: zwei Paar Wollstrümpfe haben nicht gereicht. Der Schal in den Vereinsfarben dient anscheinend weniger als Schutz vor dem Wetter, sondern ist zum Jubeln gedacht. "Klatschpappen sind verpönt", sagt er. Mit Hinblick auf die angekündigten Wetterkapriolen empfiehlt er mir außerdem eine Mütze – natürlich mit Vereinslogo. Merchandise gibt es zwar im Fanshop. Für meine Premiere spare ich aber das Geld: Ich leihe mir das Wichtigste von meinem Bruder und fühle mich bestens vorbereitet.





Kein Tofu im Stadion

Am Tag des Derbys stehe ich, eingepackt in viele Schichten Kleidung, vor dem Eingang zur Ostkurve. Bier und Bratwurst seien obligatorisch beim Fußball, heißt es. Ein Problem: Ich esse kein Fleisch. Die Frage nach der vegetarischen Wurst löst bei der Verkäuferin Stirnrunzeln aus. "Das hat noch keiner bestellt", sagt sie. Da ich nicht wirklich mit Tofu im Stadion gerechnet habe, winke ich ab und hole mir stattdessen einen anderen Klassiker, der mich für die nächsten 90 Minuten stärken soll.

Nach einem Blick auf die Schlange vor der Frauen-Toilette verzichte ich auch auf Bier. Aus den Lautsprechern dröhnt, dass es in der Ostkurve bereits "picke packe voll" sei. Viel zu spät schiebe ich mich in einer Menschentraube in Richtung Block A. Kemna hatte erklärt, dass in der Mitte der Kurve die Ultras ihre Stammplätze haben würden und dort kein Platz für mich sei.

Blick auf Stahlpfosten

Etwa eine Viertelstunde vor Spielbeginn stehen die Zuschauer schon dicht gedrängt. Ganz unten ergattere ich einen Platz, der, nun ja, eine leicht eingeschränkte Sicht auf das Grün bietet. Ein Stahlpfosten behindert den Blick auf ein Tor und etwa ein Zehntel des Platzes. Dadurch entgeht mir komplett der einzige Treffer der Partie. Nicht aber der Jubel.





Ansonsten bekomme ich nicht all zuviel vom Spielverlauf mit. Hin und wieder hält der Linienrichter die Fahne hoch – warum weiß ich selten. Kein Moderator ordnet das Spiel für mich ein. Wo ist Tom Bartels, wenn man ihn braucht?

Da ich dem Geschehen auf dem Rasen nicht folgen kann, wird mir langweilig. Die Anzeigetafel sagt, dass immer noch 20 Minuten zu spielen sind. Ich beginne, die Menschen um mich herum zu beobachten. Hauptsächlich Männer und einzelne Frauen stehen neben mir, Kinder sehe ich keine. Zwei Fans unterhalten sich über die Qualität des Rasens, andere über die "Gurkentruppe da unten". Selbsternannte Experten hinter mir, Männer um die 30 Jahre, würde es nicht wundern, wenn die Osnabrücker "noch einen rein bekommen". "So wie die spielen." Dann beginnt ein Pfeifkonzert. Die fast 5000 in der Ostkurve beschweren sich über den Schiedsrichter. Was genau passiert ist, ist mir entgangen. Schnell beruhigen sich die Fans wieder. War wohl nur halb so schlimm.

"Wir sind die Osnabrücker"

Dann ist mir kalt. Es riecht nach Glühwein. Durst habe ich auch. Kurz überlege ich, meinen nicht besonders vorteilhaften, aber hart erkämpften Platz für ein warmes Getränk aufzugeben, entscheide mich aber dagegen. Stattdessen schaue ich nach rechts zu den Ultras. Denen ist bestimmt wärmer. Sie hüpfen viel und singen die ganze Zeit. Leider verstehe ich sie akustisch kaum. In der ersten Halbzeit war der Gesang besser zu hören. "Wir sind die Osnabrücker. Wir sind immer da", hat mir besonders gut gefallen. Weniger dagegen irgendwas mit "Scheiß SV Meppen".

Die Stimmung im Stadion ändert sich mit der 87. Minute. Die Zuschauer stehen, nicht nur in der Ostkurve, wo sie eh keine andere Wahl haben, sondern auch im Rest des Stadions. Gemeinsam grölen wir "Osnabrück Olé" und helfen der Mannschaft, den 1:0-Vorsprung bis zum Schlusspfiff zu retten. Während ich im Rhythmus des Gesangs in die Hände klatsche, blicke ich zu meinem Stehnachbarn. Wir grinsen uns an und freuen uns über den Sieg.

Die Euphorie lässt nach

Mit dem Schlusspfiff allerdings lässt meine kurze Euphorie komplett nach. Jetzt will ich nach Hause, einen Tee trinken und mich aufwärmen. Die Menschen strömen Richtung Ausgang und ich mit ihnen. Was bleibt, ist der Ohrwurm der Schlusssequenz. Der begleitet mich noch bis zum nächsten Tag. Dann schaue ich Sport, in diesem Fall das Handball-WM-Finale, wieder im Fernsehen. Es ist warm, ein Moderator spricht, aber die Gänsehaut bleibt aus.