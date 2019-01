Hannover. Knapp elf Jahre ist es her, dass Thomas Doll zuletzt als Trainer in der Bundesliga aktiv war. Seine Ernennung zum neuen Coach beim abstiegsbedrohten Hannover 96 rief bei den Anhängern keine Jubelstürme hervor.

Wohl die wenigsten Fußball-Interessierten dürften überrascht gewesen sein, dass Hannover 96 nach dem 1:5-Fiasko bei Borussia Dortmund am Samstag seinen Trainer André Breitenreiter entließ. Für einen kleinen Paukenschlag sorgte der Verein indes mit der Verpflichtung von Thomas Doll als Nachfolger. Allzu glücklich scheinen die 96-Fans über den neuen Coach nicht zu sein, wie sich insbesondere in den sozialen Netzwerken am Sonntag abzeichnete.

Dolls legendäre Wutrede

Tatsächlich überzeugte Doll als Bundesliga-Trainer sportlich bis dato nur beim Hamburger SV, führte die Hanseaten bereits in seiner zweiten Saison in die Champions-League. 2007 war an der Elbe allerdings Schluss für den Ex-Nationalspieler. Im Anschluss übernahm er Borussia Dortmund und blieb dort in erster Linie aufgrund einer legendären Pressekonferenz aus dem Jahr 2008 in Erinnerung.

Darin wetterte Doll gegen Journalisten, die ständige Kritik an Trainern und Spielern hatte ihn aus der Fassung gebracht. "Das ist doch alles bla-bla" und "da lache ich mir doch den Arsch ab" waren in diesem Zusammenhang nur zwei Doll-Ausrufe, die Fußball-Fans bundesweit im Gedächtnis blieben.

Nach seiner Zeit beim BVB heuerte Doll in bei Genclerbirligi Ankara (Türkei), Al-Hilal Riad (Saudi Arabien) und zuletzt Ferencváros Budapest (Ungarn) an, wo er mit einer Meisterschaft und drei Pokalerfolgen seine erfolgreichste Zeit als Trainer verbrachte.

Doch auch in dieser Zeit machte er hierzulande auf sich aufmerksam – leider nicht aus sportlicher Hinsicht. In einer Talk-Show auf dem Pay-TV-Sender Sky legte sich Doll vergangenes Jahr mit dem Spiegel-Journalisten Rafael Buschmann an. Streitpunkt: Lisa Müller. Die Frau von Bayern-Spieler Thomas Müller hatte über Instagram öffentlich Kritik an FCB-Trainer Niko Kovac geübt.

Doll selbst verurteilte die Aktion von Lisa Müller, Buschmann sah keinen Grund, weshalb sich die Frau von Thomas Müller nicht hätte äußern dürfen. "Wenn der Chef spricht, einmal ganz kurz ruhig sein", platzte es aus Doll heraus, als Buschmann ihm ins Wort fiel. "Spaß, das war nur Spaß", erklärte sich der Trainer kurz darauf. Buschmann attackierte Doll scharf: "Wenn der Chef aber sexistische Kackscheiße äußert, habe ich die Möglichkeit, dazu etwas zu erwidern und das möchte ich an der Stelle tun."

Die damalige Diskussion wurde am Sonntag nach Ernennung Dolls als 96-Coach tatsächlich schnell wieder Thema in den sozialen Netzwerken. Der 52-Jährige wurde von einigen Fans als "sexistischer Macho" abgestempelt. Einige forderten vor dem Hintergrund seiner fragwürdigen Sky-Aussagen gar ein offizielles Klub-Statement der Niedersachsen ein.

Allerdings dominierte am Sonntag auf Twitter die Auffassung, dass die Lösung Doll eine reine Verzweiflungstat der Vereinsführung gewesen sei. Die sportliche Kompetenz wurde dem neuen Trainer auf verschiedene Art und Weise abgesprochen. Vorfreude sieht anders aus, Hohn und Spott dominieren:

Bereits am Freitag feiert Doll sein Debüt an der Außenlinie von Hannover 96, ab 20.30 Uhr gastiert RB Leipzig im Niedersachsenstadion. Eine schwierige Aufgabe – aber zugleich die erste Möglichkeit für den neuen Trainer, seinen Ruf in der 96-Anhängerschaft mit einem sportlichen Erfolg aufzubessern.