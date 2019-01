Hamburg. Der Ärger um den Videoassistenten erstreckt sich quer durch die Bundesliga-Landschaft. Am Wochenende kam es gleich mehrfach zu Fehlentscheidungen, die durch den VAR nicht korrigiert wurden. Doch nicht nur die Unparteiischen waren Thema – die besten Tweets zum Bundesliga-Spieltag.

Der 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga sorgte für eine wahre Flut an Schiedsrichter-Fehlentscheidungen: Nicht gegebene Elfmeter, "kalibrierte" Linien und aberkannte Tore. Positiv indes war die Trefferquote der Angreifer. Gleich sechs Spiele mit mindestens vier Toren bekamen die Zuschauer am Wochenende zu sehen. Das sorgte natürlich für helle Aufregung in den sozialen Netzwerken:

Hertha BSC - FC Schalke 04 2:2 (2:2)

Borussia Dortmund - Hannover 96 5:1 (1:0)

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 2:0 (0:0)

SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim 2:4 (1:1)

1. FSV Mainz - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:1)

VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 0:3 (0:1)

SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)

FC Bayern München - VfB Stuttgart 4:1 (1:1)

Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig 0:4 (0:3)