Herning. Deutschland hat bei der Handball-WM die Bronzemedaille verpasst. Im Spiel um Platz 3 verlor das Team von Bundestrainer Christian Prokop in allerletzter Sekunde gegen Frankreich. Ärger bereitete vielen Fans die "Empty-Goal-Taktik".

Ergebnis des Tages:

Zum Spielverlauf:

Bittere Enttäuschung statt Bronze-Jubel: Trotz einer Weltklasseleistung von Torwart Andreas Wolff haben sich Deutschlands Handballer für ihren starken Auftritt bei der Heim-Weltmeisterschaft nicht mit der ersten WM-Medaille seit zwölf Jahren belohnen können. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop verlor am Sonntag in Herning das Spiel um Platz drei gegen den sechsmaligen Rekord-Weltmeister Frankreich mit 25:26 (13:9) und verpasste damit den größten Erfolg seit Olympia-Bronze 2016. Nikola Karabatic gelang der Siegtreffer mit der Schlusssirene. Bester Werfer für die DHB-Auswahl, in der Wolff herausragte, war Kapitän Uwe Gensheimer mit sieben Toren.



Starke erste Hälfte der deutschen Mannschaft

Die große Enttäuschung der verpassten Gold-Chance durch die Halbfinal-Niederlage gegen Norwegen wirkte bei den deutschen Spielern nicht nach. Von Beginn an demonstrierte die Prokop-Truppe den festen Willen, sich wenigstens mit Bronze zu belohnen. Die Abwehr stand wieder wie eine Wand, und dahinter lief Torwart Andreas Wolff zu überragender Form auf.

"Dumme Frage" – Deutsche Handballer sauer auf ARD-Moderator Bommes



Nach 17 Minuten gelang beim 9:6 erstmals eine Drei-Tore-Führung. Doch dann ging in der Offensive plötzlich nichts mehr. Neun Minuten lang gelang der DHB-Auswahl kein Treffer, was die Franzosen zum Ausgleich nutzten. "Wichtig ist, mutige Teams gewinnen Spiele", forderte Prokop in einer Auszeit mehr Risiko.

Frankreich trifft erneut kurz vor Schluss

Und siehe da – es ging wieder aufwärts. Dank eines 4:0-Laufs und eines weiter stark haltenden Wolff, der in der ersten Halbzeit 54 Prozent der französischen Würfe abwehrte, nahm die deutsche Mannschaft ein komfortables Polster in die Pause mit.

Den Wiederbeginn verschlief die DHB-Auswahl. Innerhalb von knapp sieben Minuten war die Führung futsch. Mitte der zweiten Halbzeit lag der WM-Gastgeber in seinem einzigen Turnier-Auswärtsspiel mit zwei Toren hinten. "Es ist entscheidend, dass wir jetzt bei uns bleiben und mannschaftlich spielen", forderte Prokop. Trotz großen Kampfes gab es für seine Schützlinge in der dramatischen Schlussphase aber kein Happy End. Wie schon im Gruppenspiel kassierte Deutschland den letzten Treffer der Franzosen mit der Schlusssirene.

Szene des Tages:

Nachdem er im verlorenen Halbfinale gegen Norwegen eine "normale" Leistung gezeigt hatte, war Torhüter Andreas Wolff gegen die Franzosen mal wieder der überragende Spieler. Dass seine phantastische Leistung am Ende nicht reichte, dafür stand eine Szene in der 40. Minute symbolisch: Wolff hielt einen Siebenmeter von Richardson, der Abpraller landete bei Abalo, dessen freien Wurf Wolff ebenfalls parierte. Dumm nur, dass die eigentlich sehr aufmerksame deutsche Defensive gedanklich nicht mitmachte. So durfte Abalo den zweiten Abpraller erneut aufnehmen und versenkte seinen Wurf dieses Mal. Wolff tobte, Abalo grinste. So stark die deutsche Defensive in der ersten Hälfte war (neun Gegentore, davon drei ins leere Tor), so sehr ließ die Konzentration im zweiten Durchgang nach.

Umstellung des Tages:



Bis zu 20.000 Zuschauer unterstützten die deutsche Nationalmannschaft bei den Vor- und Hauptrundenspielen während der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Zum Spiel um Platz 3 musste die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop dann im Land des Co-Gastgebers antreten, genauer gesagt im beschaulichen Herning. Dementsprechend gering war die Unterstützung aus dem Publikum für die DHB-Handballer im Vergleich zu den Spielen zuvor. Die Halle, in der später auch das Finale zwischen Dänemark und Norwegen stattfinden sollte, war zum einen noch nicht komplett gefüllt. Außerdem war das Publikum größtenteils in rot-weiß gekleidet, den Landesfarben der Dänen. Einige deutsche Fans hatten die Reise ins Nachbarland dennoch mitgemacht und unterstützten die deutsche Mannschaft nach Kräften. Und auch die dänischen Fans unterstützten im Laufe des Spiels die deutsche Mannschaft mehr und mehr. Atmosphärische Gänsehautmomente blieben dieses Mal aber verständlicherweise aus.

Rätsel des Tages:



Bei Twitter sorgte in der Anfangsphase des Spiels zwei am Spielfeldrand sitzende Männer für Verwirrung. Zahlreiche User im Netz fragten sich, was das für "durchsichtige Satellitenschüsseln" auf Höhe der Siebenmeterlinie seien. Tatsächlich saß in jeder Spielhälfte in Höhe des Kreises jeweils ein Mann, der eine Art "Schüssel" in den Händen hielt.

Die Auflösung: Tatsächlich beinhalten die "Schüssel" ein Mikrofon, das die Geräusche vom Spielfeld transportieren soll. Damit können Töne besser gefiltert und übertragen werden.

Die Stimmen des Tages:

Uwe Gensheimer: "Wir waren in der ersten Halbzeit deutlich besser. Dann kassieren wir unnötige Tore und bauen die Franzosen wieder auf. Meiner Meinung nach müssen wir da schon höher führen. Vor der zweiten Halbzeit ziehen wir wieder davon. Dann lassen wir die Franzosen erneut ausgleichen. Am Ende ist es verrückt, ich weiß nicht ob das zwei Minuten gegen mich waren und ob es ein Foul gegen Pekeler war. Dann verlieren wir den Ball und kassieren das Tor. Handball kann schön sein, aber in dieser Situation ist es unglaublich hart."

Torhüter Andreas Wolff: "Ein paar Dummheiten haben uns um die Bronzemedaille gebracht."

Bundestrainer Christian Prokop: "Aktuell ist der Schmerz sehr groß. Wir haben uns nie aufgegeben, aber die clevere Mannschaft waren die Franzosen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns zurückgekämpft. Dann wollten wir das Ding unbedingt für uns ziehen, aber wie es dann am Ende läuft, ist es natürlich unendlich bitter."

Die besten Tweets:

Stichwort "empty goal": Fünf Mal kassierte die deutsche Mannschaft gegen die Franzosen ein Gegentor, nachdem man selbst den Torhüter raus genommen und so einen weiteren Feldspieler zur Verfügung hatte. Aus dem vermeintlichen Vor- wurde also öfters ein Nachteil. Die Fans konnten es nicht nachvollziehen:





Die Coolness von Hendrik Pekeler beeindruckte diesen Fan:

Und Uwe Gensheimers Können diesen:

Seitenhieb auf Fußballstar Franck Ribéry:





Nach der starken ersten Hälfte baute das deutsche Team im zweiten Durchgang sichtlich ab:

Die Fans sind dennoch versöhnlich: