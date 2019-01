Hamburg. Nach dem enttäuschenden Aus im WM-Halbfinale gegen Norwegen sind die deutschen Handballer bedient. Die Fragen von ARD-Moderator Alexander Bommes tun ihr Übriges.

11,91 Millionen Menschen fieberten am Freitagabend vor den Fernsehgeräten mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft, die gegen Norwegen um den Einzug ins Halbfinale der Handball-Weltmeisterschaft kämpfte. Vergebens. Das DHB-Team unterlag den Skandinaviern mit 25:31 (12:14) und muss sich am Sonntag mit dem Spiel um Platz 3 gegen Frankreich begnügen.

Die Stimmung bei den deutschen Handballern nach der Schlusssirene war entsprechend: Gesenkte Köpfe, leere Blicke – und auch bei den anschließenden Interviews war jedem Akteur deutlich anzumerken, wie sehr das Ende des großen Traums schmerzte.

Wenig zuträglich waren dazu offenbar die Fragen, die ARD-Moderator Alexander Bommes nach dem Spiel den Protagonisten stellte. "Das ist eine dumme Frage, finde ich", entgegnete Bundestrainer Christian Prokop auf das Bommessche Nachhaken, ob "die deutsche Mannschaft das Spiel verloren oder die norwegische das Spiel gewonnen" habe.

Dem Bundestrainer stand die Niedergeschlagenheit ins Gesicht geschrieben, und so machte sich Bommes später noch weniger beliebt, als er von Prokop wissen wollte, ob der Coach seinen Spielern später im Bus einen "Frustschluck" erlauben würde und ob der Mannschaftsbus auf dem Weg ins dänische Herning (dort findet am Sonntag um 14.30 Uhr das Spiel um Platz 3 gegen die Franzosen statt) an einer Tankstelle halten werde, um möglicherweise Bier einzukaufen.

Auf diese Frage reagierte Prokop schon gar nicht mehr und ließ Bommes damit ins Leere laufen.

Auch Kapitän Uwe Gensheimer war über die Interviewführung von Bommes alles andere als erfreut. Wie es den deutschen Spielern nach dem WM-Aus denn nun gehe, wollte der ARD-Mann wissen. "Super Frage - es geht uns beschissen", raunte Gensheimer.

Bommes zeigte sich später am Abend einsichtig. In den sozialen Netzwerken schrieb er später: "Die Frage 'Wie geht's Ihnen?' ist ja eine bescheuerte Frage, habe ich heute gelernt."

Für die deutsche Mannschaft geht es nun am Sonntag darum, ein trotz der Niederlage gegen Norwegen phantastisches Turnier mit der Bronzemedaille zu krönen. "Wir sind Profis und wollen natürlich einen versöhnlichen Abschluss", sagte Prokop am Samstag, als sich die erste große Enttäuschung gelegt hatte. "Wir werden alles reinsetzen in das letzte Spiel."



Die Niederlage gegen die cleveren Norweger, die am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Co-Gastgeber Dänemark um den Titel spielen, wirkte bei den Spielern noch einige Stunden nach. Zu hoch waren die Erwartungen zuvor gewesen, zu tief der Fall nach 60 packenden Minuten vor 12.500 Zuschauern in der voll besetzten Hamburger Arena. "Es tut natürlich weh, ein Halbfinale zu verlieren. Ich fühle mich leer, ich glaube das ganze Team fühlt sich leer", schilderte Rechtsaußen Patrick Groetzki die Gefühlslage.

Am Samstag war daher neben der Regeneration vor allem psychologische Aufbauarbeit gefragt. Auch wenn es mit dem Wintermärchen 2.0 nichts wurde, winkt doch immerhin das erste WM-Edelmetall seit dem Triumph 2007. Das sollte die letzten Kräfte mobilisieren, auch wenn der Tank nach neun Spielen innerhalb von 15 Tagen nicht mehr voll ist. "Keiner will nach dem Turnier nach Hause gehen und sagen: Mensch, wir sind Vierter geworden", erklärte Rückraumspieler Fabian Böhm. "Wir sind es den Fans schuldig. Wir haben so eine tolle Atmosphäre in den Hallen gehabt. Wir wollen unbedingt diese Bronzemedaille."