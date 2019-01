Frankfurt. Spitzenteam gegen Abstiegskandidat heißt es am Wochenende in der Fußball-Bundesliga gleich vier Mal. Wir haben die wichtigsten Infos zu den Spielen des 19. Spieltages zusammengetragen.

Hertha BSC – FC Schalke 04 (Fr., 20.30 Uhr)

Im Freitagsspiel geht’s zumindest statistisch rund: im 600. Bundesliga-Heimspiel kann die Hertha ihr 1700. Tor schießen und das 700. Heimgegentor kassieren – jeweils mit dem ersten Treffer. Feiert Gästecoach Tedesco seinen 25. Sieg, wäre es für Kollege Dardai die 50. Niederlage.

Borussia Dortmund –Hannover 96 (Sa., 15.30 Uhr)

Die Borussia ist zuhause neunmal ungeschlagen, Hannover 21x auswärts sieglos. Von den letzten acht Heimduellen gewann der BVB sieben – und Trainer Favre jedes Heimspiel gegen den Gast (7-0-0), der seit 1967 bei keinem Tabellenführer gewann.

Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg (Sa., 15.30 Uhr)

Sollte Favorit Borussia gewinnen, würden beide Teams einen Vereinsrekord einstellen. Gladbach käme, wie zuletzt 1984, auf zwölf Heimsiege in Folge, der FCA bliebe zehn Mal sieglos (wie 2012/13). Doch drei der vier letzten Duelle endeten Remis.

SC Freiburg – TSG Hoffenheim (Sa., 15.30 Uhr)

Ein Unentschieden liegt in der Luft, die meisten Duelle hatten keinen Sieger (4-9-4). Außerdem hat Hoffenheim aktuell die meisten Unent-schieden (7), der SC folgt dicht (6). In Freiburg gewann die derzeit sieben Spiele sieglose TSG nur 2009.

FSV Mainz 05 – 1. FC Nürnberg (Sa., 15.30 Uhr)

Schlechte Aussichten für Schlusslicht Nürnberg: in diesem Duell gab es 15mal keinen Auswärtssieg mehr und der einzige des Clubs (bei sieben Pleiten) glückte bei der Premiere 2004 (1:0). In Mainz führte der Sieger immer schon zur Halbzeit.

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen (Sa., 15.30 Uhr)

Ein Offensivspektakel winkt: in den letzten 14 Jahren fielen in Wolfsburg mindestens drei Tore und stets trafen dabei beide Teams. Leverkusen traf gar in den letzten 32 Spielen gegen den VfL, nun wackelt Gladbachs Bundesligarekord (32x Tore gegen Köln).

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt (Sa., 18.30 Uhr)

Seit drei Jahren gewann Bremen das erste Rückrunden-heimspiel nicht und nun kommt die Eintracht, die dort ihre meisten Siege (12x) einfuhr. Werder hat die längste Torserie (19 Spiele) am Laufen, Eintracht spielte am längsten nicht mehr 0:0 (51x).

Bayern München – VfB Stuttgart (So., 15.30 Uhr)

Der Meister verbucht die längste Siegesserie (sechs Spiele), der VfB andere Superlative: schlechteste Saison aller Zeiten, am längsten ohne Remis (14x), die wenigsten Tore (14) und 30x ohne Elfmeter. Kovac gewann beide Duelle gegen Weinzierl mit 1:0.

Fortuna Düsseldorf – RB Leipzig (So., 18 Uhr)

Die Fortuna gewann vier Mal in Folge und jagt den Vereinsrekord von 1974 und 1980 (je fünf Siege). Aber Leipzig verlor in der Bundesliga noch nie vier Auswärtsspiele nacheinander –und RB-Coach Rangnick nie gegen Kollege Funkel (7-2-0).

Angeberwissen:

Der erste Heimsieg an diesem Spieltag ist Nummer 8600 der Bundesligageschichte.

Mainz 05 überholt im Siegfalle in der Ewigen Tabelle Bayer Uerdingen (Platz 24)

Manuel Neuer (FC Bayern) würde mit seinem 237. Bundesligasieg den Siebtplat-zierten Mirko Votava (Bremen/BVB) einholen.

Robert Lewandowski fehlen noch zwei Bundesliga-Tore zum Drittplatzierten im Vereinsranking der Bayern, Roland Wohlfarth (119).

Lukas Piszczek überholt mit seinem 219. Einsatz für Borussia Dortmund den Schweizer Stephané Chapuisat und ist dann Ausländer mit den drittmeisten Einsätzen beim BVB.

Sollte Leipzig in Düsseldorf gewinnen, wäre RB nach Bayern der zweite Klub überhaupt, der aktuell in seiner Bundesligahistorie auswärts ein positives Torverhältnis (Stand: 61:61) hat.