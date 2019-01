Köln. Heute gibt’s Zeugnisse. Nicht nur für die Schüler in Schleswig-Holstein und Hamburg, sondern auch für die deutschen Handballer, die bei der Weltmeisterschaft die Vorschlussrunde in Hamburg erreicht haben und am Freitagabend (20.30 Uhr/live ARD) gegen Norwegen um den Finaleinzug kämpfen. Eine Zwischenbilanz:

Andreas Wolff (Torhüter/THW Kiel/27 Jahre):

Der Torraum ist Wolffs Revier. Wurde vor der WM von Trainer Christian Prokop zur Nummer 1 erklärt. Ist noch nicht so überragend wie beim überraschenden EM-Titel vor drei Jahren in Polen, wo sein Stern aufging. Aber mit starken Leistungen gegen Korea („Man of the Match“) und Kroatien. Beste Aktion war bislang sein Zuckerpass auf Hendrik Pekeler, der zum vorentscheidenden 21:20 beim Sieg über Kroatien führte. Note: 2+







Silvio Heinevetter (Torhüter/Füchse Berlin/34):

Fügte sich klaglos in die Rolle als Nummer 2 hinter Wolff. Wenn er zum Einsatz kam wie gegen Serbien oder Spanien, unterstrich er seine Klasse. Gegen Spanien bewahrte er das DHB-Team kurz vor Schluss vor dem Ausgleich. Und: Er hat im Gegensatz zu Wolff schon ein Tor erzielt (das 31:22 gegen Serbien). Note: 2







Uwe Gensheimer (Linksaußen/Paris SG/32):

Der einzige Legionär im deutschen Team gilt als der beste Linksaußen der Welt. Nur hat er das im bisherigen Turnierverlauf noch nicht unter Beweis stellen können. Aber: Der Kapitän übernimmt in wichtigen Phasen Verantwortung wie im Spiel gegen Kroatien, lässt sich auch von vielen Fehlversuchen nicht verunsichern. Ist mit 42 Toren bester Werfer des DHB-Teams.Note: 2-







Matthias Musche (Linksaußen/SC Magdeburg/26):

Der beste Torschütze der Bundesliga muss auf internationalem Niveau etwas Lehrgeld zahlen. Lässt einige gute Chancen liegen. Note: 3







Finn Lemke (Kreisläufer/MT Melsungen/26):

Hat seinen Status als Abwehrchef an Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler abgeben müssen, wird erst im Laufe des Spiels eingewechselt. Verrichtet aber verlässlich seine Arbeit und ist für das Binnenklima im Team enorm wichtig. Note: 3+







Patrick Wiencek (Kreisläufer/THW Kiel/29):

„Bam Bam“, wie Wiencek von seinen Teamkollegen gerufen wird, ist der Fels in der Brandung. Geht in der Abwehr dahin, wo es dem Gegner weh tut. Keiner möchte gegen ihn spielen. Ein wichtiger Mosaikstein in der laut Torhüter Wolff „besten Abwehr der Welt“. Auch im Angriff eine Bank. Wenn er den Ball am Kreis bekommt, klingelt’s fast immer im Kasten des Gegners. Note: 1



Hendrik Pekeler (Kreisläufer/THW Kiel/27):

Kongenialer Partner von Wiencek im Deckungszentrum beim THW Kiel und der Nationalmannschaft. Im Gegensatz zu Wiencek darf „Peke“ aber auch mal offensiv als Spitze der 3:2:1-Abwehr agieren und macht das laut DHB-Vizepräsident Bob Hanning „einfach nur genial“. Erzielte das wichtige 21:20 gegen Kroatien. Note: 1







Jannik Kohlbacher (Kreisläufer/Rhein-Neckar Löwen/23):

Offensiv vielleicht der beste deutsche Kreisläufer, kann mittlerweile auch Abwehr spielen. Durch seinen Wechsel zu den Löwen hat das „Kraftpaket“ einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Hat die beste Torquote der deutschen Kreisläufer. Note: 2+







Steffen Fäth (Rückraum links/Rhein-Neckar Löwen/ 28):

Deutet sein Können immer wieder an, ist in seinen Leistungen aber zu inkonstant. Nach starken Spielen wie gegen Island taucht er gerne mal wieder ab. Bleibt den Nachweis seiner Weltklasse schuldig. Kann aber in den K.o.-Spielen zum entscheidenden Faktor werden. Note: 3+







Martin Strobel (Rückraum Mitte/HBW Balingen-Weilstetten/32):

Die „Spielmaus“, wie Bundestrainer Prokop den 32-Jährigen vor der WM bezeichnet hatte, ist der große Pechvogel der WM. Nach seinem Rücktritt 2016 folgte im Herbst des vergangenen Jahres das Comeback, und Strobel überraschte alle, weil sie ihm so eine Leistung kaum mehr zugetraut hatten. Füllte seine Rolle als Spielgestalter gut aus, glänzte gegen Frankreich zudem als bester deutscher Torschütze. Die schwere Verletzung im Spiel gegen Kroatien stoppte ihn jäh. Note: 2-







Fabian Böhm (Rückraum links/TSV Hannover-Burgdorf/29):

Christian Prokop bezeichnet den Hannoveraner als „absoluten Krieger“. Wirkte bei seinen Einsätzen manchmal ein bisschen übermotiviert, wie im Spiel gegen Frankreich, wo ihm ein Fehlpass unterlief und der dem deutschen Team den Sieg kostete. Überzeugte aber mit fünf Toren gegen Spanien. Note: 3+







Paul Drux (Rückraum Mitte/Füchse Berlin/23):

Stark im eins gegen eins, auch in der Abwehr eine verlässliche Größe. Deutete an, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann. Hat aber noch Luft nach oben. Note: 2-







Fabian Wiede (Rückraum Mitte/Füchse Berlin/24):

Macht alles mit Links und das ausgesprochen gut. Übernahm nach dem Ausfall von Martin Strobel im Spiel gegen Kroatien die Rolle als Spielmacher und brillierte nicht nur wegen seiner sechs Tore. Auch gegen Frankreich wurde „Fabi“ zum „Man of the Match“ gewählt. Note: 1







Tim Suton (Rückraum Mitte/TBV Lemgo/22):

Wurde für den verletzten Martin Strobel nachnominiert und rechtfertigte das Vertrauen des Bundestrainers mit einem starken Auftritt gegen Spanien. Erzielte bei seinem WM-Debüt vier Treffer. Note: 2







Steffen Weinhold (Rückraum rechts/THW Kiel/27):

Hatte Pech, dass er sich im Spiel gegen Russland eine Adduktorenzerrung zuzog. Danach kam er nur noch sporadisch zum Einsatz. Vorher eine solide Leistung. Note: 2-







Franz Semper (Rückraum rechts/SC DHfK Leipzig/ 21):

„Ihm gehört die Zukunft“, sagt der Bundestrainer. Nachdem er in der Vorrunde Erfahrung sammeln durfte, wurde er durch Kai Häfner ersetzt. Konnte sich bei Kurzeinsätzen nicht in den Vordergrund spielen. Note: 4







Kai Häfner (Rückraum rechts/TSV Hannover-Burgdorf/29):

Erst von Prokop bei der Nominierung nicht berücksichtigt, dann nach der Vorrunde für Semper nachnominiert. Für den Hannoveraner ist die Situation nicht neu. Auch 2016 rückte er nach und hatte großen Anteil am späteren EM-Titel des DHB-Teams. Hofft auf eine Wiederholung der Geschichte. Note: 2-







Patrick Groetzki (Rechtsaußen/Rhein-Neckar Löwen/29):

Erhielt vor der WM vom Bundestrainer den Vorzug als einziger Rechtsaußen vor Europameister Tobias Reichmann. Konnte bislang noch nicht den Beweis antreten, dass er besser ist als Reichmann. Leistete sich in Vor- und Hauptrunde ungewohnt viele Fehlwürfe und verweigerte im Spiel gegen Kroatien gleich mehrfach.Note: 4+







Christian Prokop (Trainer/40):

Hat aus den Fehlern des EM-Desasters 2018 in Kroatien gelernt. Wirkt viel ruhiger und souveräner im Umgang mit Spielern und Medien. Trifft personell und taktisch fast immer die richtigen Entscheidungen. Note: 1