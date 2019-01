Die Ski-Legende Marc Girardelli hatte vor seinem Streif-Sieg soviel Angst vor der Strecke, dass er fast nicht gestartet wäre. Foto: Valeria/Witters

Kitzbühel. Marc Girardelli ist eine lebende Ski-Legende. Der 55-Jährige ist an den Ort seines großen Triumphs zurückgekehrt. Am Wochenende bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel ist er aber nur als Zuschauer am Start. Auf der legendären Streif hat der Österreicher vor 30 Jahren seine erste Weltcup-Abfahrt gewonnen.