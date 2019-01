Köln. Norwegens Trainer Christian Berge entschied sich fürs Alternativprogramm. Nach dem klaren 35:26-Sieg seines Teams gegen Ungarn schaute er sich im Hotel nicht etwa das abschließende Hauptrundenspiel zwischen Dänemark und Schweden an, obwohl erst hier geklärt wurde, ob Norwegen tatsächlich ins Halbfinale der Handball-WM einzieht.

Nein, Berge schaute sich die Naturdokumentation „Wild Planet“ von Richard Attenborough an und nickte ein. „Von Jubelrufen auf dem Hotelflur bin ich aufgewacht“, verriet der 45-Jährige in einer improvisierten Pressekonferenz zu später Stunde vor dem Teamhotel. „Da waren nur noch vier Minuten zu spielen und es war klar, dass wir weiterkommen. Dann haben wir uns umarmt“, ergänzte Kreisläufer Bjarte Myrhol.

Geringes Vertrauen in Nachbar Dänemark

Die Erleichterung war so groß, weil das Vertrauen in die dänischen Nachbarn so klein war. Spätestens nachdem Rückraumspieler Henrik Möllgaard im Vorfeld gesagt hatte: „Wir werfen Norwegen gerne raus. Niemand mag Norwegen“, wuchs im Land der Fjorde die Sorge vor einer schwedisch-dänischen Absprache. Denn ein knapper schwedischer Sieg hätte das norwegische Aus bedeutet. Die Tageszeitung „Dagbladet“ verwies schon auf die Asien-Meisterschaft 2008. Damals hatte Kuwait ein eigentlich schon gewonnenes Spiel gegen Gastgeber Iran in der Schlussphase offensichtlich absichtlich mit einem Tor Unterschied verloren, um im Halbfinale nicht gegen die übermächtigen Südkoreaner spielen zu müssen. Leidtragender war das Team Bahrains, das dadurch ausschied.

Sorge war unbegründet

Traditionell ist die Rivalität zwischen Schweden und Dänemark aber größer als gegenüber den Norwegern. Insofern war die Sorge wohl unbegründet. „Danke Dänemark und Entschuldigung Schweden – aber die zwei besten Mannschaften sind weitergekommen“, kommentierte „Dagbladet“.

Norwegen gefällt Außenseiterrolle

Mit Blick auf das Spiel gegen Deutschland kam vor dem Teamhotel natürlich die Frage nach dem EM-Halbfinale 2016 auf, das die Norweger in der Verlängerung unglücklich gegen die DHB-Auswahl verloren hatten. „Wir haben uns seitdem offensiv wie defensiv verbessert. Deutschland spielt zu Hause, ist der Favorit, hat aber auch den Druck. Uns gefällt die Rolle des Außenseiters“, sagte Berge. Myrhol, der neun Jahre in der Bundesliga für Nordhorn und die Rhein-Neckar Löwen gespielt hat, äußerte sich forscher: „Jetzt haben wir Hunger auf mehr.“ Edelmetall soll es werden – aber sicher nicht Bronze.

Team mit zehn Bundesligaspielern

Auf das Duell mit seinem ehemaligen Teamkollegen in Mannheim freut sich Deutschlands Rechtsaußen Patrick Groetzki ganz besonders: „Bjarte ist ein guter Freund von mir und mit 36 Jahren immer noch Weltklasse.“

Beste Offensive Nicht nur die beiden Löwen kennen sich bestens, gleich zehn Norweger verdienen ihre Brötchen in der Bundesliga. „Das wird lustig“, meinte Torhüter Epsen Christensen, der für Minden spielt. Flensburgs Magnus Jondal sagte: „Ich freue mich auf den Kampf.“ Denn es wird nicht nur einige Duelle von Teamkollegen geben, sondern die beste Offensive trifft auch auf die beste Defensive. Die Norweger haben bereits 272 Tore erzielt und mit 70 Prozent die beste Chancenverwertung. Das Prunkstück der Deutschen ist die Verteidigung. „Wir treffen auf eine schwierige 5:1-Deckung. Darauf müssen wir uns intensiv vorbereiten und viele Videos anschauen“, erklärte Berge und fügte angesichts von minus fünf Grad draußen vor dem Hotel und nur noch 45 Stunden Vorbereitungszeit hinzu: „Deshalb habe ich jetzt keine Zeit mehr, hier noch länger zu stehen.“ Weitere Folgen von „Wild Planet“ dürften in der Nacht nicht mehr gelaufen sein.