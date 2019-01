Essen. Während eines Kreisligaspiels beißt ein 40-jähriger Amateurfußballer einem Gegenspieler ein Stück der Nase ab. Der Täter kann sich den Vorfall hinterher nicht erklären, bestraft wird er trotzdem.

Weil er einem Gegenspieler auf dem Fußballplatz ein Stück der Nase abgebissen hat, darf ein Mann aus Essen sieben Jahre lang keinen Sportplatz in der Stadt betreten. Die Sport- und Bäderbetriebe hätten ihm ein Hausverbot in allen Essener Sportanlagen erteilt – als Sportler und als Zuschauer, sagte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag. Zuvor hatte der WDR berichtet. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung, wie eine Sprecherin bestätigte.

Der 40-jährige Spieler vom SV Preußen Eiberg 11/31 hatte seinem Gegenspieler in der Kreisligapartie gegen die Essener SG 99/06 II im Oktober des vergangenen Jahres ein Stück der Nase abgebissen. "Das Opfer war mit seiner Verletzung drei Tage im Krankenhaus und wurde stationär behandelt. Ihm geht es halbwegs okay", sagte Henrik Lerch, Pressesprecher des Fußballverbandes Niederrhein, damals.

Täter kann sich den Vorfall nicht erklären

Vom Kreissportgericht war er bereits bundesweit für sieben Jahre als Fußballspieler gesperrt worden. Zwei Jahre dieser Sperre sind zur Bewährung ausgesetzt, wenn der Verurteilte 500 Euro an einen gemeinnützigen Verein spendet. Der Täter habe zwar Reue gezeigt, jedoch "immer wieder wiederholt, dass er keine aktive Beißbewegung gemacht" habe, erklärte Lerch. Der Täter habe sich den Vorfall nicht erklären können und entschuldigte sich.

Der sogenannten "Nasenbeißer-Affäre" in der Partie vorangegangen war offenbar ein Foulspiel. Daraufhin hätten sich die beiden Spieler ein Wortgefecht geliefert, in dessen Folge es zu der Attacke kam.

Die Sport- und Bäderbetriebe orientieren sich nach Angaben der Sprecherin an den Urteilen der Sportgerichte. Dementsprechend werde das Hausverbot aufgehoben, wenn es zur Bewährung komme.

Verein schließt Spieler aus

Nach dem Vorfall war der Spieler von seinem Verein und damit von sämtlichen sportlichen Tätigkeiten und sonstigen Engagements im Verein ausgeschlossen. In einer offiziellen Stellungnahme gab der SV Preussen Eiberg seinerzeit bekannt: "Der Verein distanziert sich von der höchst unsportlichen Aktion des Spielers und befindet die Strafe, die durch den Fußballverband ausgesprochen wurde für angemessen. In keinster Weise akzeptieren und tolerieren wir jegliche Art von Gewalt auf Fußballplätzen und werden auch in Zukunft gegen diese mit allen notwendigen Maßnahmen vorgehen. Der SV Preußen Eiberg 11/31 e.V. steht für fairen und emotionalen Sport, an dem sich unsere Zuschauer, ob groß oder klein, erfreuen können. Wir bedauern diesen Vorfall sehr und hoffen, dass so etwas nie mehr geschehen mag. Wir wünschen dem verletzten Spieler der ESG weiterhin gute Genesung und entschuldigen uns stellvertretend noch einmal in aller Form."

Anzeige Anzeige