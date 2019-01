Die deutsche Nationalmannschaft verabschiedete sich am Mittwochabend von den Kölner Fans. Das Halbfinale findet am Freitag in Hamburg statt. Foto: imago/Herbert Bucco

Köln/Hamburg. Am Freitag bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihr Halbfinale in Hamburg gegen Norwegen. Die Anwurfzeit wurde vom Verband jedoch kurzfristig geändert, was am Mittwochabend für viel Verwirrung bei den Fans sorgte.