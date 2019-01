Hamburg. Die Rückrunde nimmt Fahrt auf: Testen Sie Ihr Wissen zum zweiten Bundesliga-Spieltag in diesem Jahr im großen Bundesliga-Quiz.

Erster Angriff abgewehrt. Nachdem der FC Bayern am vergangenen Freitag die Bundesliga-Rückrunde mit einem beeindruckenden 3:1-Auswärtssieg bei 1899 Hoffenheim einleitete, parierte Tabellenführer Borussia Dortmund den Angriff des Verfolgers am Tag darauf durch einen 1:0-Erfolg bei RB Leipzig.

Am 19. Spieltag stehen für die beiden Spitzenteams vermeintlich einfache Aufgaben an: Borussia Dortmund erwartet am Samstagnachmittag Hannover 96 im Signal-Iduna-Park, am Sonntag gastiert der VfB Stuttgart bei den Bayern.

Die Spiele des 19. Spieltags im Überblick:

25.01.2019 20:30 Uhr :

Hertha BSC - FC Schalke 04

26.01.2019 15:30 Uhr:

SC Freiburg - 1899 Hoffenheim

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Bor. Mönchengladbach - FC Augsburg

Borussia Dortmund - Hannover 96

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg

26.01.2019 18:30 Uhr:

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

27.01.2019 15:30 Uhr:

Bayern München - VfB Stuttgart

27.01.2019 18 Uhr:

Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig

Bundesliga-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zum 19. Spieltag