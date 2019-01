Frankfurt. Unserem Kolumnisten Udo Muras geht die Zuneigung zwischen Neymar und seinem Trainer Thomas Tuchel zu Herzen. Überhaupt erfreuen sich deutsche Trainer im europäischen Ausland großer Beliebtheit.

Eigentlich wollte ich mich diese Woche darüber echauffieren, dass der Nachlass von Fritz Walter auf einer Auktion in Heidelberg verscherbelt werden soll. 1000 Exponate, ein jedes umflort das Wunder von Bern. Nicht auszudenken. Sein linker Schuh geht nach Amerika, sein rechter nach Katar – oder was? Doch dafür habe ich noch vier Wochen Zeit, aber den Käufern rufe ich schon jetzt zu: sein Andenken kann keiner erwerben, das gehört uns allen. Auch wenn es offenbar nicht mehr so geheiligt wird zu seinen Lebenszeiten.

Eine Geschichte aus der Stadt der Liebe

Dann aber kam eine Geschichte aus der Stadt der Liebe, aus Paris, dazwischen. Der Welt größte Fußballdiva, Monsieur Neymar, und sein Trainer Thomas Tuchel sind ein Paar. Zumindest sieht Neymar das so. Ich weiß ja nicht, was seine aktuelle Freundin davon hält – sie heißt Leticia, ist blond und kann richtig gut Skaten – aber an ihrer Stelle wäre ich doch besorgt. Darüber: „Seit unserem ersten Gespräch entwickelte ich diese große Zuneigung zu ihm. Wenn man diese Zuneigung zu seinem Trainer hat, gibt man sein Leben auf dem Feld.“ Liebe auf den ersten Kick, das hört man doch mal gerne und besonders, wenn es um Thomas Tuchel geht. Der hat ja bekanntlich in Mainz nicht nur und in Dortmund gar keine Freunde hinterlassen, wurde beim BVB als Tabellenzweiter und Pokalsieger hinauskomplimentiert. Ein Trainer also, für den man keine Spiele gewinnt, auch wenn er dich auf dem Übungsplatz zum Taktikgenie ausbildet. In fünfzehn Jahren werden wir uns vor einstigen Tuchel-Schülern auf den Trainerbänken kaum retten können, Sie werden schon sehen. Bloß im Fach Psychologie hat der amtierende Coach von PSG Germain ein paar Fehlstunden zu viel gehabt, was ihn übrigens mit Sepp Herberger verbindet – aber lassen wir das.

Tuchel also kann auch anders, erobert in Paris die Herzen im Sturm, lässt mal eben wieder 9:0 gewinnen und hat von 57 möglichen Punkten 53 geholt. Er wird in Frankreich womöglich noch früher Meister als einst die Giuardiola-Bayern. Also Ostern wird’s nicht.

Deutsche Trainer im Ausland beliebt

Das führt zu einer erfreulichen Feststellung: mag unsere Nationalmannschaft auch durch ein noch so tiefes Tal waten, dafür sind Trainer made in Germany die neuen Aushängeschilder. Schließlich führt auch ein Deutscher die wichtigste Liga der Welt an: Jürgen Klopp lässt ganz Liverpool dauerfiebern – diesmal kann es endlich was werden mit dem ersten Meistertitel seit 1990 (!). Zum Glück wird die Meisterschaft auch in England nicht mehr durch ein Endspiel entschieden, denn Endspiele verliert Klopp ja immer. Seinem Image tut das keinen Abbruch. Wo er war, gewann er zunächst Herzen, dann Titel – wenn man einen Zweitligaaufstieg mit Mainz als solchen bezeichnen darf. Und welcher deutsche Fußballer hat unbestritten die meisten Werbespots in unserem Fernsehen? Richtig, Kloppo. Obwohl er schon vier Jahre weg ist. In England ist er nicht der einzige deutsche Trainer, wir haben Anfang und Ende der Tabelle im Griff. Huddersfield trennte sich dieser Tage zwar von David Wagner, nahm aber den nächsten aus der Dortmunder Reserve. Jan Siewert. Kennen Sie nicht? Macht nix. Ich auch nicht. Den Engländern scheint es zu genügen, dass er von uns kommt. Sie sehen ja auch, dass Marco Rose mit Salzburg in Österreich regiert und selbst ein Alexander Zorniger in Dänemark mit Bröndby vorne mitspielt, statt wie einst mit dem VfB ins Verderben zu stürmen.

Fehlt eigentlich nur noch ein Deutscher in Spanien. Schließlich haben da von Hennes Weisweiler über Udo Lattek bis Jupp Heynckes unsere Missionare schon Großes geleistet. Auch Bernd Schuster, ein bisschen. Weshalb sich der „blonde Engel“, derzeit wohl unterbeschäftigt, dafür in einem Interview stark machte, die Tradition wiederzubeleben. Weil ihn der Präsident von Real Madrid komisch anguckte, als er mit ihm über einen gewissen Joachim Löw sprach, wähnt sich Schuster auf der richtigen Fährte: Real will unseren Bundes-Jogi. Vielleicht will er auch nur, dass Real das will. Da Löw kein Wort Spanisch kann, wo ja schon sein Hochdeutsch ausbaufähig ist, wäre Schuster freundlicherweise bereit, als sein Assistent auch bei Real einzusteigen. Alles aus Liebe. Zu wem auch immer.