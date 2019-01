Guernsey. Die Ex-Freundin des verschollenen Fußball-Profis Emiliano Sala hat mit einem mysteriösen Post auf Twitter für Rätselraten gesorgt. Unterdessen konzentrieren sich die Einsatzkräfte bei der Suche nach dem verschwundenen Flugzeug jetzt auf ein Rettungsfloß.

Knapp zwei Tage nach dem Verschwinden des Flugzeugs, das den Fußballer Emiliano Sala vom französischen Nantes in die walisische Hauptstadt Cardiff bringen sollte, fehlt noch immer jede Spur von der mutmaßlich über dem Ärmelkanal abgestürzten Maschine. Bereits am Dienstag machten Einsatzkräfte nur noch wenig Hoffnung, den Piloten und Emiliano Sala (28) lebend zu finden.

Auch eine von argentinischen und französischen Medien am Mittwoch veröffentlichte Whatsapp-Sprachnachricht Salas, die er offenbar aus dem Flugzeug an Freunde versendete, erschütterte Hoffnungen auf ein Happy End.

Die Suche nach Sala konzentriert sich nun auf ein Rettungsfloß. Das teilte die Polizei auf der britischen Kanalinsel Guernsey am Mittwoch mit. Die Rettungskräfte hatten die Suche im Ärmelkanal am Morgen wieder aufgenommen, nachdem sie über Nacht ausgesetzt worden war.



Dabei konzentrieren sich die Retter darauf, dass sich Sala und sein Pilot in ein Floß gerettet haben könnten, das an Bord des verschollenen Kleinflugzeugs war. Weitere Szenarien seien, dass das Flugzeug auf Land heruntergegangen sein könnte, dass die beiden Männer von einem Schiff aufgenommen wurden oder dass das Flugzeug beim Aufprall auf dem Wasser zerschellt sein könnte, so die Polizei in einer Twitter-Mitteilung. "Unser Suchgebiet ist schwerpunktmäßig auf die Rettungsfloß-Option ausgerichtet."

Im Einsatz seien zwei Flugzeuge, die ein Gebiet absuchten, in dem aufgrund der Gezeiten und des Wetters am wahrscheinlichsten mit einer Entdeckung zu rechnen sei. Auch die Küste der Insel Alderney und weitere Inseln und Felsen stünden im Fokus der Suche nach dem Argentinier, hatte die Polizei bereits am Morgen mitgeteilt.



Für Erstaunen sorgte ein Tweet, den Salas vermeintliche Ex-Freundin Berenice Schkair am Dienstag veröffentlichte. Laut französischen und englischen Medien handelt es sich bei der Frau um die Ex-Freundin Salas, argentinische Medien wie "Infobae" berichten, Schkair und Sala seien zuletzt offiziell ein Paar gewesen. In ihrem Post erhob das 27-jährige Model diffuse Vorwürfe: "Ermittelt gegen Fußball-Mafia, denn das war niemals ein Unfall", postete die Argentinierin nach Angaben der argentinischen Zeitung "Clarin" bei Twitter. Wenig später löschte sie den mysteriösen Eintrag.

Dem Webportal "Infobae" erklärte sie: "Aus Respekt vor der Familie möchte ich warten. Ich werde in ein paar Tagen sagen, was ich zu sagen habe." In einem anderen Social-Media-Posting auf Instagram, schreibt Schkair: "Bitte hört nicht auf, nach ihm zu suchen. Ich kann es einfach nicht glauben." Sie fühle "Schmerz, Angst und Wut" und warte verzweifelt auf gute Nachrichten.

Unter anderem schreibt sie außerdem, an Emiliano Sala gerichtet: "Diejenigen die mich kennen, die kennen auch das Funkeln in meinen Augen, wenn ich über dich spreche. Es geschehen so viele Ungerechtigkeiten und deshalb bereue ich am meisten, dir nicht alles gesagt zu haben, was aus meinem Herzen kommt."

Die Fans von Emiliano Salas neuem Verein Cardiff City kündigten an, ein 21 Meter langes Banner erstellen und beim nächsten Heimspiel ausrollen zu wollen. Darauf soll stehen: "We never saw you play and we never saw you score, but Emiliano our beautiful Bluebird we will love you forever more." Zu deutsch: "Wir haben dich nie spielen und wir haben dich nie Tore erzielen sehen, aber Emiliano, unser wunderbarer Bluebird, wir werden dich immer lieben."