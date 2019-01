Köln. Nationaltorwart Andreas Wolff ist für seine explosive Art auf dem Handballfeld bekannt – nicht selten pusht diese ihn und seine Mitspieler auf dem Feld zum Erfolg. Nach dem vorzeitigen Halbfinal-Einzug des DHB-Teams bei der Handball-Weltmeisterschaft "explodierte" der Keeper allerdings neben der Platte.

Eigentlich sollte die Laune bei den deutschen Handballern nach dem 22:21-Sieg gegen Kroatien und dem damit verbundenen vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der Handball-Weltmeisterschaft am Montagabend blendend gewesen sein. War sie im Prinzip auch. Nur ein Akteur zog nach dem Ertönen der Schlusssirene kurzzeitig ein Gesicht, als wäre Deutschland gerade hochkant aus dem Turnier geflogen.

"Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres für einen Sportler, als so eine gute Ausgangsposition zu haben und sie dann so unglücklich zu verlieren. Wenn man dann so einen an die Backe gelabert bekommt, ist es klar, dass die Frustration hoch ist", schimpfte Torhüter Andreas Wolff am Spielfeldrand unverblümt ins ZDF-Mikrofon. Aber was war passiert?

Kroatischer Frust auf die dänischen Schiedsrichter

Kurz zuvor hatte sich der unterlegene Kroate Domagoj Duvnjak im Interview den Fragen des ZDF-Reporters Martin Schneider gestellt und gleich zu Beginn des Gesprächs verärgert geraunt: "Lächerlich! Wir haben unverdient verloren." Der Reporter fragte daraufhin mehrfach nach, worauf sich Duvnjaks Äußerung bezog, doch der wollte sich im weiteren Verlauf des Interviews nicht mehr dazu äußern.

Dem aufmerksamen Zuschauer war ohnehin nicht verborgen geblieben, dass Duvnjak auf die beiden dänischen Schiedsrichter anspielte. Diese hatten das Spiel nach Meinung der Kroaten gehörig verpfiffen, dementsprechend tief saß der Frust bei dem 30-jährigen Rückraumspieler.

Nachfolger für verletzten Strobel steht fest – Verrückter Kretzschmar-Wetteinsatz



Andreas Wolff hatte das Interview seines Teamkollegen vom THW Kiel mitgehört und war unmittelbar darauf sichtlich erbost über die Gesprächsführung von ZDF-Reporter Schneider. "Sie hatten mit 4:0 Punkten die Vorrunde abgeschlossen und dann muss er sich auch noch so blöde Fragen gefallen lassen", so der erneut überragende Keeper, ehe er die oben bereits dargelegten Worte hinzufügte.

Anzeige Anzeige

Wolff: "Ein Unding vom Reporter"

Wolff änderte seine Meinung auch nicht, als die Emotionen etwas abgekühlt waren. Beim "Berliner Kurier" legte er vielmehr nach: "Das sind diese typischen Journalisten-Fragen. Domagoj war frustriert, weil er mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen nicht zufrieden war. Und dann finde ich es ein Unding vom Reporter, wenn dieses Thema das Einzige und Wichtigste ist, wonach man nach so einem Krimi gefragt wird – und einem Spieler so auf den Sack zu gehen, der gerade so einen emotionalen Tiefschlag erlitten hat."

Duvnjak war übrigens nicht der einzige Kroate, der sich von den Schiedsrichtern verpfiffen fühlte. "Die Schiedsrichter haben sich nicht fair verhalten", sagte Trainer Lino Cervar und fügte pathetisch hinzu: "In 45 Jahren Trainertätigkeit habe ich so etwas noch nicht erlebt. Der olympische Gedanke wurde beschmutzt." Sein Team habe nicht die gleichen Rechte wie die deutsche Mannschaft gehabt.

Die kritischen Worte von Andreas Wolff fanden nicht überall Anklang. Andere hatten Verständnis:





Die Tageszeitung "Jutarnji" giftete am Dienstag in einem Kommentar: "Dänen und Deutsche organisieren das Turnier, Dänen pfeifen ein Spiel der Deutschen, das gibt es nicht mal in Disneyland."

Der Frust der Kroaten bezog sich vor allem auf ein angebliches Offensivfoul ihrer Mannschaft, welches die dänischen Schiedsrichter kurz vor Spielende in Köln geahndet hatten. "Wir waren großartig in einem wichtigen Spiel, das in einen Zirkus verwandelt wurde", kommentierte die Tageszeitung "Vecernji".

Wie verschiedene Medien berichten, soll Domagoj Duvnjak später am Abend noch resigniert gesagt haben: "Wer immer noch an die Ehrlichkeit auf diesem Spielniveau glaubt, der glaubt auch an die Zahnfee."