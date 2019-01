Barcelona. Boateng wechselt nach Barcelona: Und zwar nicht Jeromé sondern Kevin-Prince. Und zwar nicht zu Espanyol sondern zum großen FC. Die Reaktionen zum "Transfer des Jahres", der am Montag die Fußball-Welt überraschte, im Überblick.

Es ist in der laufenden Wechselperiode der bis dato spektakulärste Deal: Kein aktueller Winter-Transfer hat in der Fußball-Welt für so viel Aufsehen gesorgt, wie jener von Kevin-Prince Boateng von Sassuolo zum FC Barcelona. Nach seinem Eintreffen beim spanischen Spitzenclub sprach der Ex-Frankfurter am Montag von einer "großen Ehre":

Weiterlesen: Alle News zu den Wintertransfers

"Ich denke, für jedes Kind, das anfängt, Fußball zu spielen, ist es ein großer Traum, für einen Club wie Barcelona zu spielen. Für mich wird ein großer Traum wahr", erklärte Boateng auf den Kanälen des 25-maligen spanischen Meisters. "Ich will alles geben und versuchen, dem Club zu helfen", so der gebürtige Berliner nach seinem völlig überraschenden Wechsel weiter.

In den sozialen Netzwerken überschlugen sich die Reaktionen auf den Wechsel am Montag förmlich – wir haben die besten Tweets und Statements zum Boateng-Transfer im Folgenden zusammengefasst.



"Wie Pietro Lombardi in einer Oper"











Anzeige Anzeige





Der FC Barcelona ließ sich bei der Vorstellung seines Überraschungstransfers nicht lumpen und haute einem Tweet nach dem anderen raus.

So präsentierte der Club den Überraschungstransfer