Nantes. Über dem Ärmelkanal ist am Montagabend ein Flugzeug vom Radar verschwunden. An Bord soll sich ein Fußballstar aus der englischen Premier League befinden – die Suche läuft auf Hochtouren.

Erst am Samstag hatte Premier-League-Club Cardiff City die Verpflichtung vom argentinischen Angreifer Emiliano Sala bekannt gegeben – für eine klubinterne Rekordsumme in Höhe von rund 17 Millionen Euro. Der Offensivspieler, der zuletzt beim FC Nantes in Frankreich spielte, machte sich am Montagabend mit einem Kleinflugzeug vom Flughafen Nantes auf den Weg auf die Insel – doch da kam die Maschine nie an.

Um 20.30 Uhr verschwand das Geschäftsflugzeug vom Typ Piper Malibu laut Angaben der Nachrichtenagentur AFP über dem Ärmelkanal vom Radar. Zu dem Zeitpunkt hatte der Flieger etwa die Hälfte der Strecke zurückgelegt und befand sich in der Nähe der britischen Kanalinsel Guernsey. Derzeit ist unklar, ob die Ursache ein Absturz ist, allerdings haben Polizeiquellen gegenüber der AFP bestätigt, dass Sala definitiv an Bord des Fliegers war.



Große Sorgen bei Cardiff City

Der Präsident seines neuen Vereins Cardiff City äußerte sich der französischen "L'Equipe" zufolge: "Wir sind sehr besorgt, seitdem wir erfahren haben, dass ein Leichtflugzeug gestern Abend den Kontakt verloren hat. Bevor wir mehr sagen können, wollen wir auf eine Bestätigung warten. Aber wir sind sehr um die Sicherheit von Emiliano Sala besorgt."

Hubschrauber und Rettungsschiff im Einsatz

Einem Bericht von "20Minutes" zufolge herrschten über dem Gewässer komplizierte Wetterbedingungen. Derzeit sind zwei Hubschrauber und ein Rettungsschiff im Einsatz, um die Maschine zu finden. Wie der französische Sender France Info berichtete sollen zwei Passagiere und ein Pilot an Bord gewesen sein, die britische Polizei ging von zwei Menschen an Bord aus.