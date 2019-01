Huddersfield. Bei der Vorstellung seines neuen Trainers hat Premier-League-Club Huddersfield Town Humor bewiesen.

Nachdem sich Trainer David Wagner und der englische Erstligist Huddersfield Town getrennt haben, wurde Jan Siewert, nun als dessen Nachfolger verkündet. Eineinhalb Jahre lang war der 36-Jährige als Coach der U23 von Borussia Dortmund tätig.

Mit einem amüsanten Video, das den britischen TV-Sender "Sky Sport" aufs Korn nimmt, hatte der Premier-League-Letzte Jan Siewert am Montag offiziell als neuen Trainer präsentiert. Der Sender hatte am vergangenen Spieltag, als Huddersfield Town gegen Manchester City spielte, einen Mann auf der Tribüne gezeigt und gesagt, dass er der neue Trainer der Terriers sei – allerdings handelte es sich bei dem Mann nicht um Siewert, sondern um einen Manchester-City-Fan.

Dieser erzählte später: "Es war sehr seltsam. Ich saß auf der Tribüne und merkte, dass ein Mann von rechts auf mich zu kam. Er fragte 'Bist du Jan, der neue Manager?'. Ich musste lachen und sagte nur: 'Nein nein, das bin ich nicht. Ich bin Martin aus Wakefield'".

In einem Präsentations-Video für Siewert, das Huddersfield auf seinem Twitter-Account veröffentlichte, hat "Martin aus Wakefield" nun eine Hauptrolle bekommen. Zunächst sieht man ihn, wie er in Huddersfield-Montur mit seinen Initialen "MFW" ("Martin from Wakefield") am Schreibtisch sitzt und einen Anruf entgegennimmt – als wäre er wirklich der neue Coach. Doch dann kommt der echte neue Trainer Jan Siewert in den Raum und sagt: "Nicht jetzt, Martin aus Wakefield."



Auch Ex-Trainer Wagner trainierte zuvor die U23 des BVB

Huddersfield und Wagner hatten sich zu Beginn der vergangenen Woche getrennt. Wagner war vor seinem Engagement in Nordengland ebenfalls Trainer der zweiten Mannschaft des BVB, die derzeit in der Regionalliga West antritt. Anschließend hatte er die Terriers im November 2015 übernommen und im Sommer 2017 sensationell zum Aufstieg in die Premier League geführt. In der vergangenen Spielzeit gelang dort auch der Klassenverbleib. In der laufenden Saison konnte Huddersfield jedoch bislang nur zweimal gewinnen.

Weiterlesen: Alle News über die Wintertransfers

Anzeige Anzeige

BVB-Sportdirektor Michael Zorc sagte: "Nach reiflicher Überlegung haben wir dem Wunsch von Jan Siewert entsprochen, mit dem Wechsel nach England seinen nächsten Entwicklungsschritt als Trainer machen zu können." Vor seinem Wechsel zum BVB war der gebürtige Eifeler unter anderem beim VfL Bochum und RW Essen tätig. Nach seiner aktiven Zeit als Spieler arbeitete Siewert beim DFB im Stützpunkt und als Trainer in den U-Nationalmannschaften.

Die Nachfolge von Siewert in der U23 des BVB übernimmt zunächst Alen Terzic. Der 38-Jährige wechselt vom Dortmunder Oberligisten FC Brünninghausen nach Dortmund. Sein Bruder Edin ist Co-Trainer von Lucien Favre in der Profimannschaft.