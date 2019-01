Osnabrück. 227 Fechter haben an zwei Tagen beim Osnabrücker Sportclub (OSC) um Punkte für die Bundesrangliste gekämpft. Die Gastgeber schnitten bei dem U-20-Turnier überraschend stark ab.

Nach vier verlorenen Kämpfen und nur einem Sieg macht es der 16-jährige Hendrik Wiese vom OSC schon in der Vorrunde spannend. Zwei Siege benötigt der Fechter, um in die Zwischenrunde einzuziehen. Wiese ist mit hohen Erwartungen in das Turnier gestartet. Jetzt steht er seinem letzten Gegner in der Vorrunde gegenüber.

Beide im weißen Fechtanzug gekleidet, mit Masken vor den Gesichtern, richten sie die Degen aufeinander.





Die Uhr beginnt, drei Minuten herunterzuzählen. Auf der Bahn springen die Fechter vor und zurück, schwingen den Degen und parieren. Dann kassiert Wiese einen Treffer, gleicht aus und wird noch zweimal von seinem Gegenüber erwischt. Es steht 1:3. Ein Kampf in diesem Stadium geht bis fünf Punkte.

Trainer unterstützt vom Rand

Plötzlich wird Cheftrainer Sergei Rassolko am Bahnenrand aktiv. Anweisungen rufen darf er laut Regelwerk nicht. Dafür gestikuliert er wild. „Hendrik musste bei diesem Gegner weniger offensiv fechten“, erklärt Rassolko später. Der Tipp hilft. Wiese entscheidet das Gefecht mit einem Endstand von 5:3. „Ich wollte am Anfang zu viel. Ich hab nicht abgewartet“, sagt der junge Fechter. Am Ende erreicht er den 61. Platz von 136 Teilnehmern und verbucht Punkte für die Bundesrangliste.

Besser ist aus Osnabrücker Sicht nur der 16-jährige Artur Kiebula.

Überraschend belegt er einen sehr guten 13. Platz. Nach seiner vorherigen Ranglistenplatzierung (120.) hatte Kiebula keine Favoritenrolle inne. Dennoch schafft er es bis ins Achtelfinale, das er mit 9:15 verliert. Bei dem internationalen Turnier schneidet er als zweitbester A-Jugendlicher Deutschlands ab.

Große Breite an guten Kämpfern

In dieser Altersklasse sind auch die anderen OSC-Teilnehmer gelistet. Dementsprechend können ihre Turniergegner in der U 20 bis zu vier Jahre älter sein. „Für unsere Fechter geht es hier vor allem darum, Erfahrung zu sammeln“, sagt Thomas Müller, Abteilungsleiter Fechten beim OSC. Außerdem lobt Müller ausdrücklich Trainer Rassolko. „Wir haben jetzt nicht mehr nur ein oder zwei gute Fechter dabei, sondern eine große Breite an guten Kämpfern.“

In der Männer-Konkurrenz hat David Polner (68.) Pech bei der Auslosung. Er muss sich Trainingspartner Wiese geschlagen geben. Justus Middendorf (69.) und Paul Ollermann (92.) fechten in der Vorrunde stark und gewinnen gegen starke Gegner wie Paul Veltrup vom FC Krefeld, den späteren Turniersieger, EM-Dritten 2018 und Jugend-Olympia-Zweiten.





Johannes Fip belegt den 84. Platz. Wie Ollermann scheidet auch Yannis Müller (97.) in der Zwischenrunde aus. Henrik Bernzen (130.) erwischt es bereits in der Vorrunde.

Es läuft nicht optimal

Nach dem Samstag, der den Männern gewidmet war, greifen am Sonntag die Frauen zum Degen. Von den vier Osnabrückerinnen, die gegen 87 Mitfechterinnen antreten, überzeugt Femke Bücker mit einem 39. Platz – auch dafür gibt es Ranglistenpunkte. Ihr folgt Tessa Wietheuper (73.), bei der es nicht optimal läuft. Schon in der Vorrunde muss sie gegen die spätere Turniersiegerin Lea Mayer vom Heidenheimer SB auf die Bahn. Wietheuper scheidet in der Zwischenrunde aus.

Die sehr jungen Teilnehmerinnen Julia Bonacker (78.) und Sina Tepe (79.), beide Jahrgang 2004, haben es gegen die älteren Gegner nicht immer leicht, sammeln aber gegen deutlich überlegene Fechterinnern Erfahrungspunkte.