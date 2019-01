Liverpool. Am vergangenen Premier-League-Spieltag musste Liverpools James Milner vorzeitig das Spielfeld verlassen. Verantwortlich dafür war ein alter Bekannter des 33-Jährigen: sein ehemaliger Grundschullehrer.

Beim Zittersieg von Jürgen Klopps Liverpool gegen Crystal Palace sah Liverpools Mittelfeldspieler James Milner kurz vor Ende der regulären Spielzeit nach einem Foul die Gelb-Rote Karte. So weit, so alltäglich im Fußball.

Doch Milner sah die Rote Karte nicht von irgendwem, sondern von Schiedsrichter Jon Moss, der ihn als Kind an seiner alten Schule trainiert hatte. Wie ein Foto auf Twitter beweist: Die beiden kennen sich schon länger, um genau zu sein mehr als 20 Jahre. Der 33-jährige Milner ist auf dem Bild in der vordersten Reihe mit dem Ball in der Hand zu sehen. Sein damaliger Coach Moss steht links.

Moss arbeitete als Sportlehrer an der Westbrook Lane Primary School in Horsforth, Nähe Leeds im Norden Englands. Die gleiche Grundschule, auf die Liverpools Mittelfeldspieler als Junge ging.

Doch die lange bestehende Verbindung rettete Milner nicht vor der Gelb-Roten Karte. Nachdem er Crystals Wilfried Zaha umgrätschte, stellte ihn sein Ex-Lehrer ohne zu zögern vom Platz