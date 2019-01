Köln. Dank des überraschenden Sieges der Brasilianer gegen Kroatien kann die deutsche Handball-Nationalmannschaft bereits am Montag das Halbfinal-Ticket lösen.

Die Überraschungsmannschaft der Handball-Weltmeisterschaft hat es schon wieder getan: Brasilien leistete durch ihren sensationellen 29:26-Erfolg über Kroatien am Sonntag Schützenhilfe für die deutsche Nationalmannschaft. Denn mit einem Sieg gegen die Kroaten am Montag (20.30 Uhr) würde das DHB-Team bereits sicher im Halbfinale stehen.

Bereits in der Vorrunde hatte Brasilien, das zum ersten Mal überhaupt in der Hauptrunde einer Handball-WM steht, dem deutschen Team Schützenhilfe geleistet. Durch den ebenfalls überraschenden 25:23-Sieg der Südamerikaner gegen Russland stand Deutschland schon vor dem finalen Spieltag mit 3:1-Punkten sicher in der Hauptrunde.



Nun also reicht der Mannschaft von Trainer Christian Prokop im direkten Duell mit den hochgehandelten Kroaten ein Sieg, um im Halbfinale, das in Hamburg ausgetragen wird, zu stehen. Bei einem Erfolg über Kroatien würde Deutschland 7:1-Punkte verzeichnen und wäre nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.