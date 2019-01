Köln. Goldenes Steak? Für die meisten deutschen Hochleistungssportler bleibt eher nur Geld für ein Mettbrötchen in Alufolie. Es klingt absurd: In Berlin wird um Mindestlohn und Grundversorgung gestritten. Aber Spitzensportler, die bei Olympia für Ruhm und Ehre des Vaterlandes kämpfen und denen zur Belohnung das Silberne Lorbeerblatt verliehen wird, unterschreiten alle gültigen Vereinbarungen.

Nach einer neuen Studie der Deutschen Sporthochschule Köln im Auftrag der Stiftung Deutsche Sporthilfe zur Lebenssituation deutscher Spitzenathleten kommen Athletinnen und Athleten auf einen kalkulatorischen Stundenlohn von 7,41 Euro – und liegen damit deutlich unter dem Mindestlohnniveau von aktuell 9,19 Euro. Ein Skandal, über den kaum einer spricht.

Marc Zwiebler, ehemaliger Weltklasse-Badmintonspieler und aktuelles Mitglied der Athletenkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), sagt: „Um auch in Zukunft Talente im Spitzensport zu halten, müssen die finanziellen Rahmenbedingungen, die Absicherung und die gesellschaftliche Akzeptanz für Athleten deutlich gesteigert werden.“





Übrigens werden die 7,41 Euro im spitzensportlichen Durchschnitt in einer 56-Stunden-Woche verdient. 32 Stunden davon entfallen auf das sportliche Training und die Wettkämpfe, weitere 24 Stunden auf Berufstätigkeit, Ausbildung oder Studium. Der Zeitaufwand ist mit jährlichen Bruttoeinnahmen von überschaubaren 18 680 Euro verbunden. Demgegenüber stehen jährliche Ausgaben in Höhe von durchschnittlich 16 500 Euro, von denen allein 5160 Euro für den Sport aus der eigenen Tasche gezahlt werden. Bemerkenswert: Als die Deutsche Sporthochschule 2009 die Studie erstmals durchführte, lag der sportliche Reallohn bei 7,38 Euro.

Erhebliche Einbußen beim Bruttoeinkommen

Die aktuelle Untersuchung zeigt, dass im Laufe einer durchschnittlichen Karriere im Alter zwischen 18 und 30 Jahren Spitzenathleten im Vergleich zur Gesamtbevölkerung erhebliche Einbußen beim Bruttoeinkommen in Kauf nehmen müssen. Die Kölner Wissenschaftler errechneten einen Realverlust in Höhe von durchschnittlich 57 990 Euro. „Die Studienergebnisse sind ein weiterer wissenschaftlicher Beleg, dass Deutschlands Spitzenathleten noch immer mit geringen Einnahmen zu kämpfen haben, wir legen mit dieser Untersuchung die Finger in die Wunde. Es kann nicht sein, dass Athleten ihren Sport am Rande des Existenzminimums betreiben“, sagt Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe.

Ilgner, ein ehemaliger Wasserball-Nationalspieler, qualifizierte zumindest als einen positiven Fingerzeig, dass der Bundestag 2018 zusätzlich 3,5 Millionen Euro für die zweite Jahreshälfte zur Auszahlung an Athleten über die Sporthilfe durchwinkte. Für 2019 sind sieben Millionen eingestellt. Ein Tropfen auf den heißen Stein?

Keine Auswirkungen auf Berufszufriedenheit

Die dramatischen Zahlen haben keine negativen Auswirkungen auf die Berufszufriedenheit der Athleten. Der Mittelwert liegt bei 7,4 auf einer Skala von 0 (ganz und gar unzufrieden) bis 10 (ganz und gar zufrieden). Dieser Wert liegt nur leicht unter dem Wert der Gesamtbevölkerung (7,6). Hingegen fällt die Zufriedenheit mit dem persönlichen Einkommen mit einem Mittelwert von 5,0 weit geringer aus. In der aktuellen Studie wurden die von der Stiftung Deutsche Sporthilfe geförderten Athleten im Zeitraum März bis April 2018 befragt. Es nahmen 1087 Sportler an der Studie teil.

Dagmar Freitag (SPD), Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestags, sieht in der Studie einen Weckruf für alle Verantwortlichen im Sport: „Wir müssen uns weiter intensiv für eine bessere finanzielle Ausstattung unserer Spitzensportler einsetzen, vor allem für künftige Sportlergenerationen.“

„Der Spitzensport in Deutschland produziert öffentliche Güter, nationale Repräsentation, Stolz, Glücksempfinden und Vorbilder“, heißt es im Fazit der Studie. Doch während bei den meisten öffentlichen Gütern, wie Verteidigung oder Straßenbeleuchtung, der Steuerzahler alles zahle, finanzierten die Leistungssportler zu einem großen Anteil die von ihnen produzierten öffentlichen Güter selbst. Die davon profitierende Gesellschaft sei sich „über diese Produktionslogik“ nicht im Klaren: „Sie überschätzt die Einkommen der Spitzensportler massiv.“

Bevölkerung schätzt Einkommen falsch ein

Der Spitzensportler-Verdienst werde laut Studie von der Bevölkerung auf sage und schreibe 8800 Euro pro Monat geschätzt, tatsächlich betrug er 2009 für von der Stiftung Deutsche Sporthilfe geförderte Athletinnen und Athleten 626 Euro. Im Schnitt beziehen die unterstützten Sportler im vergangenen Jahr 550 Euro Sporthilfe pro Monat. „Unser Ziel sind 1000 Euro“, sagt Michael Ilgner. Es gehe bei der Unterstützung auch um den „Respekt vor Leistung und Risiko“.

Professor Dr. Christoph Breuer, Sportökonom an der Deutschen Sporthochschule Köln und Forschungsleiter, unterstreicht, dass sich die finanzielle Situation der Spitzenathleten seit 2009 sogar noch verschärft habe, weil die Kosten bei stagnierenden Einnahmen weiter gestiegen seien. Aufgrund dieser misslichen Situation würden vermehrt Athleten in Deutschland über das vorzeitige Ende der Karriere nachdenken. Der Hauptgrund für das Ende der spitzensportlichen Laufbahn sei nicht etwa Misserfolg, sondern die notwendige Konzentration auf Ausbildung und Job, um die Karriere nach der Karriere zumindest weitestgehend sicherzustellen. „Die Leute denken, dass es den Spitzensportlern finanziell gut geht, aber das stimmt noch nicht einmal annähernd mit den realen Lebensumständen überein“, sagt Breuer. Spitzensport lohne sich oft nur für olympische Goldmedaillengewinner. Und das auch nur in bestimmten Sportarten.

Mettbrötchen in Alufolie statt goldenes Steak

Christina Schwanitz, frühere Welt- und Europameisterin im Kugelstoßen, sagt: „Ich habe das große Glück, Soldat sein zu dürfen. Ich bin abgesichert und muss mir keine existenziellen Sorgen machen. Ich bin zumindest in der Lage, mein Auto und mein tägliches Brot zu finanzieren.“

Angesichts der „Auseinandersetzungen“ um das „goldene Steak“ von FC-Bayern-Profi Franck Ribéry postete ein Freund von Marc Zwiebler zuletzt ein Mettbrötchen in Alufolie. Zwiebler sagte der „Süddeutschen Zeitung“: „Ich will keine Neiddebatte lostreten, aber das Ribéry-Steak hat mit der Realität von 99 Prozent der Olympiasportler absolut nichts zu tun.“