Hamburg. Immer häufiger wechseln junge Spieler für Millionenbeträge den Verein – doch vorher müssen sie entdeckt und geformt werden. Warum erfolgreiches Scouting im Nachwuchsbereich für professionelle Vereine im modernen Fußball immer mehr an Bedeutung gewinnt – und dennoch ein Großteil vielversprechender Talente auf der Strecke bleibt.

"Er ist ein sehr interessanter Spieler, den wir unbedingt verpflichten wollen", stellte Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic unlängst mit Blick auf das englische Top-Talent Callum Hudson-Odoi klar. Schon lange arbeitet der Rekordmeister intensiv an einem Transfer des 18-jährigen Eigengewächses vom Premier-League-Klub FC Chelsea, das nicht erst seit gestern bei zahlreichen europäischen Spitzenklubs ganz oben auf dem Zettel steht.

Dem Vernehmen nach ist man an der Säbener Straße bereit, für eine Verpflichtung des Linksaußen richtig tief in die Tasche zu greifen – die kolportierte Ablöse würde Hudson-Odoi zum teuersten Teenager der Bundesliga-Historie machen und könnte den "Blues" zwischen 35 und 40 Millionen Euro an frischem Kapital in die Kasse spülen.

Das Beispiel Hudson-Odoi zeigt einmal mehr, wie lukrativ eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit für große und kleine Vereine im Profigeschäft werden kann – denn dass die Zahlungsbereitschaft vieler Clubs mittlerweile kaum noch Grenzen kennt, ist kein Geheimnis. Für die ausbildenden Vereine kann das lebensrettend werden, da sie mitunter auch langfristig profitieren.

Ein Beispiel aus der Praxis: Nationalspieler Julian Weigl wechselte 2015 mit 19 Jahren für 2,5 Millionen Euro vom TSV 1860 München zum BVB. Wenn der Mittelfeldspieler, der regelmäßig mit Thomas Tuchels Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wird, Dortmund vor Vertragsablauf verlassen sollte, klingeln auch bei seinem Ausbildungsverein wieder die Kassen. Die Münchner dürften sich dem Vernehmen nach über zehn Prozent der Ablöse freuen. Letztere wird bei Weigl, dessen Marktwert Transfermarkt.de aktuell auf 22 Millionen Euro taxiert, auf bis zu 50 Millionen Euro geschätzt – fünf Millionen Euro gingen in dem Fall also an die Grünwalder Straße.

160 Millionen Euro für vier Eigengewächse

Der FC Schalke 04 hat in den vergangenen Jahren allein durch Verkäufe der Nationalspieler Thilo Kehrer, Leroy Sané, Julian Draxler und Manuel Neuer mehr als 160 Millionen Euro verdient (Quelle: Transfermarkt.de). Bei allen Spielern handelte es sich um Eigengewächse, also Youngster, die in einer der Nachwuchsmannschaften (mindestens U17) aktiv waren, im Verein ausgebildet wurden und irgendwann den Sprung in den Profi-Kader schafften. Jung und talentiert: Diese beiden Attribute gilt es, nach Möglichkeit in entsprechendes sportliches oder ökonomisches Kapital umzumünzen – idealerweise in beides.

Bestenfalls bringen junge Talente und Eigengewächse kurz- oder mittelfristigen Erfolg auf dem Platz, ehe sie noch vor oder aber auf dem Zenit ihres Schaffens für viel Geld veräußert werden können. Der Versuch, junge Talente an den Profi-Kader heranzuführen lässt sich oftmals auch in den jüngst absolvierten Wintertrainingslagern beobachten. Beim BVB spielten beispielsweise die Jugendspieler Julian Schwermann, Tobias Raschl und Amos Pieper im Kreise der gestandenen Profis vor, ins Trainingslager des FC Bayern nach Katar durften sogar sechs aussichtsreiche Talente des Rekordmeisters mitreisen – dass einer oder mehrere dieser Spieler zu den Top-Stars von morgen zählen wird, ist nicht ganz unwahrscheinlich.

Anzeige Anzeige

Das ist die Top 10 der teuersten Teenager-Transfers

Denn genau das ist das Ziel einer systematischen, heutzutage in höchstem Maße professionalisierten und zielorientierten Nachwuchsförderung zahlreicher Vereine. In die Suche nach Talenten und deren Ausbildung wird entsprechend immer mehr Geld gepumpt – einer der zentralen Bestandteile ist in diesem Zusammenhang das moderne Scoutingsystem: "Es hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel geändert im Scouting – das zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass die Abteilungen viel größer geworden sind. Ohne das genau beziffern zu wollen, aber es sind schon einige Leute für uns unterwegs", erklärt Simon Rolfes, seit Dezember Sportdirektor von Bayer Leverkusen im Interview mit unserer Redaktion.



In der Schalker Nachwuchsakademie, der Knappenschmiede, gibt insgesamt fünf hauptamtliche Scouts, ebenso im Jugendbereich von Werder Bremen. Aber wie genau funktioniert das System? Wie scoutet man erfolgreich und was muss ein guter Talentspäher und Ausbilder mitbringen, um für seinen Klub zum "Goldgräber" zu werden?

Art und Weise des Scoutings hat sich verändert

Uwe Vester arbeitet seit dem Jahr 2000 als Scout auf Schalke. Er ist ein alter Hase im Geschäft, hat viele Talente kommen und gehen sehen. Nur den wenigsten gelingt der Durchbruch, wie später in diesem Text noch verdeutlicht werden soll. Seit Vesters Amtsantritt habe sich die Art und Weise des Scoutings grundlegend verändert, wie er berichtet: "Es gibt inzwischen Hilfsmittel, wie Videodatenbanken, in denen Bilder bis in den U16-Bereich hinterlegt sind. Bei Instat kann man sich beispielsweise komplette Spiele, aber auch Szenen zu einzelnen Spielern anzeigen lassen." Eine andere Datenplattform, die von vielen Vereinen genutzt wird, ist Wyscout.

Das steckt hinter Programmen wie Instat und Wyscout Ohne spezielle Datenbanken arbeite heutzutage kaum noch ein Proficlub. Zwei der größten Anbieter sind Instat und Wyscout. Vereine müssen Zugänge zu diesen Portalen erwerben - anschließend haben sie Zugriff auf die riesigen Datensätze. Alle möglichen Leistungsdaten von Spielern, von Passgenauigkeit über Zweikampfverhalten bis hin zur Torgefährlichkeit werden hier zusammengetragen. Außerdem sind dort ganze Spiele sowie einzelne Spielszenen von Fußballern bis in den Jugendbereich hinterlegt. Scouts und Trainer haben außerdem die Möglichkeit gezielt nach Spielertypen zu suchen. Beispielsweise nach einem Spieler unter 26, Linksfuß, Innenverteidiger, der gerne auch nach vorne mitgeht. Durch die aufgelisteten Daten kann natürlich auch der nächste Gegner bis ins Detail analysiert werden: Welche taktische Strategie spielt das Team bevorzugt? Wie Laufstark sind die Spieler? Alles Fragen, die durch die Datenbanken beantwortet werden können

Deutschlandweit gibt es heutzutage keine Region mehr, die nicht von den Talentsuchern der großen Bundesligisten abgedeckt wird. Die Clubs im Ruhrgebiet und dem Rheinland besitzen aufgrund der großen Bevölkerungsdichte zwar vermeintliche Vorteile in Sachen Quantität junger, vielversprechender Spieler – es gibt aber auch mehr Interessenten, die um eben jene buhlen.

"Wenn wir einen guten Job machen und schneller sind, als die Vereine in unserer direkten Umgebung – wie Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Köln –, dann haben wir in jedem Jahr eine sehr starke Jahrgangsbasis", gewährt Scout Vester, der zwischenzeitlich für anderthalb Jahre Sportvorstand bei Hansa Rostock war, einen Einblick ins System.

Ein Trainer kann so gut sein wie er will, am Ende des Tages benötigt er das entsprechende Spielermaterial. Uwe Vester, Scout in der Knappenschmiede von Schalke 04

"Hätte mir einer gesagt, was aus Neuer wird, hätte ich das kaum für möglich gehalten"

Auf die Frage, wie man ein erfolgreicher Scout wird, gibt es keine konkrete Antwort – denn es gibt kein klar definiertes Berufsbild, geschweige denn eine Ausbildung. In Stellenausschreibungen von Agenturen oder Vereinen, die nach Scouts suchen, wird als Anforderungen oftmals eine langjährige Erfahrung im Fußball auf hohem Niveau angeführt – beispielsweise als Trainer oder Ex-Profi.

"Man kann nicht pauschal sagen: 'Das ist der Lebenslauf eines typischen Scouts'“, erklärt Rolfes. Wichtig sei vielmehr ein besonderer Blick für die einzelnen Entwicklungsstufen eines Spielers. "Ein Scout sollte insbesondere wissen, was in dem jeweiligen Alter schon möglich ist und ein Auge dafür haben, welche Bereiche sich noch entwickeln können", sagt Heiko Flottmann, Koordinator der U17 bis U15 bei Werder Bremen.



Als veranschaulichendes Beispiel führt Uwe Vester Nationaltorhüter Manuel Neuer, der in der Jugend von Schalke ausgebildet wurde: "Als ich bei Schalke 04 anfing, war er noch in der C-Jugend. Hätte mir einer damals gesagt, was aus ihm wird, hätte ich das kaum für möglich gehalten. Dann habe ich aber selber live erlebt, wie er sich in der U15/U16 entwickelt hat. Wenn man so etwas einmal erlebt hat, wird man zum einen etwas vorsichtiger in seinen Aussagen, zum anderen weiß man, welche Vielzahl an Faktoren wichtig sind."

Doch nicht nur die Leistungen auf dem Platz sind für die Suche nach neuen Talenten entscheidend. "Im Kern des Scoutings steht neben den zahlreichen Statistiken, Zahlen und Leistungsdaten letztlich immer eine detaillierte Einschätzung des Menschen und Spielers", so Rolfes.

"Die Spieler sind gläsern"

Auch in diesem Bereich gibt es in der heutigen Zeit Programme für Smartphones oder Tablets, die helfen: "Die Spieler sind so gläsern, dass man schon im Vorfeld viel abklären kann. Zum Beispiel gibt es mittlerweile Software, die zeigt, wie sich ein Spieler in sozialen Medien äußert. Wenn man gut scoutet, kann man so manch eine Fehlentscheidung verhindern und dadurch viel Geld sparen", erklärt Flottmann, der lange Jahre beim VfL Osnabrück in verschiedenen Trainerpositionen gearbeitet hat.

Das soziale Verhalten bzw. die soziale Entwicklung eines Talents hat auch später noch Auswirkungen, wenn ein Spieler den Sprung in ein Nachwuchsleistungszentrum geschafft hat. "Auf Schalke setzen wir auf eine ganzheitliche Ausbildung und damit auch auf die schulische Entwicklung. Wenn es in der Schule nicht läuft, gibt es Rückmeldung an den Verein und auch mal ein, zwei Trainingseinheiten weniger, damit sich ein Spieler wieder auf die Schule konzentrieren kann", sagt Vester im Gespräch mit unserer Redaktion.

Nur wenige schaffen den Sprung in die Profikader

Natürlich versuchen die Vereine, möglichst viele Kaderspieler aus ihren Nachwuchsleistungszentren in den Profibereich zu bringen – ob in den eigenen Reihen oder bei einem anderen Club. Doch eine Analyse der ARD Recherche Sport zeigt, dass die Durchlässigkeit verschwindend gering ist. Nur einem Bruchteil gelingt der Sprung auf das höchste nationale oder internationale Level.



Ob und wie einem Spieler der Durchbruch gelingt, entscheidet sich hingegen immer früher. Beispiele wie solche von Hannovers Stürmer Hendrik Weydandt, der erst mit 23 Jahren zum Profi-Kader der Niedersachsen stieß, sind nur noch Ausnahmeerscheinungen – ein Gegenbeispiel indes ist Leverkusens Kai Havertz.

Mit gerade einmal 17 Jahren gab der Offensivspieler sein Debüt im Oberhaus und war kurze Zeit später der jüngste Profi mit 50 Bundesliga-Partien auf dem Konto. Allerdings gibt es in Leverkusen, im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesligisten auch keine U23. Nach der U19 erfolgt der Sprung zu den Profis – oder eben nicht.

Die Durchlässigkeit kann dadurch erhöht werden. "Wir glauben, dass eine U23, die in der vierten Liga spielt, nicht immer die optimale Förderung für die Jungs bedeutet", begründet Bayers Sportdirektor Simon Rolfes. "Es ist ein riesiger Sprung von vierter Liga zu CL-Ambitionen. Für manche Talente wie Havertz und Henrichs, die in der U19 hervorstechen, war es gut, dass es keine U23 gab. Denn so kann es ganz schnell zu den Profis gehen."

Der Weg von Havertz ist ein Paradebeispiel: 2009 wechselte er von seinem Heimatclub Mariadorf in die Jugend von Alemannia Aachen, nur eine Spielzeit darauf lockte Bayer 04 das damals hoffnungsvolle Talent schon im Alter von elf Jahren an den Rhein. Seither durchlief er den kompletten Nachwuchsbereich der Leverkusener.

Heute ist Havertz mit einem Marktwert von 65 Millionen Euro laut Transfermarkt.de der mit Abstand wertvollste offensive Mittelfeldspieler seiner Altersklasse. Bayer 04 stattete den 19-Jährigen bereits im Sommer 2017 mit einem langfristigen Vertrag bis 2022 aus. Dass der Werksclub an seinem Eigengewächs – vorausgesetzt, er bleibt gesund – mittelfristig sowohl aus sportlicher als auch finanzieller Hinsicht viel Freude haben wird, ist unbestritten. Der Youngster steht immer noch am Beginn seiner Karriere, die Liste an Interessenten – vom FC Bayern über den FC Barcelona bis hin zu Manchester City und Inter Mailand – setzt sich aus dem Who-is-who des Weltfußballs zusammen – und auch mit Anfang 20 dürfte der zweifache Nationalspieler dem Werksklub im Falle eines Verkaufs noch beträchtliche Summen einspielen.