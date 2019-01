Hamburg. Um Schiedsrichter-Entscheidungen in Zukunft transparenter zu machen, testet die amerikanische Basketball-Liga NBA ein neues Modell.

Fans stellen Fragen, Schiedsrichter antworten

Entscheidungen von Schiedsrichtern werden immer viel diskutiert – die einen finden die Auslegung der Referees vollkommen richtig, die anderen sehen es genau andersherum. Damit es für Zuschauer transparenter wird, testet die amerikanische Basketball-Liga NBA in ausgewählten Spielen für den Rest der Saison ein neues Modell.

Während der Partien am kommenden Montag und Dienstag, Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors und Philadelphia 76er vs. San Antonio Spurs, können Fans via Twitter ihre Fragen zu Schiedsrichter-Entscheidungen stellen. Unparteiische, die das Spiel ebenfalls beobachten, beantworten die Fragen.

Mitglieder der National Basketball Referees Association haben das Konzept in der vergangenen Saison während eines der "Final Games" getestet. Die Resonanz war äußerst positiv – die Schiedsrichter texteten mit den Fans hin und her, griffen kontroverse Entscheidungen auf und gaben mitunter auch zu, wenn ein Pfiff falsch war.

Bundesliga: Strittige Szenen in Zukunft auf Leinwänden im Stadion?

Auch in der Fußball-Bundesliga sollen die Entscheidungen der Referees in Zukunft transparenter für die Fans sein, insbesondere, wenn der Videobeweis zum Einsatz kommt. Jochen Drees, "Projektleiter Videobeweis" beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), sagte auf einer Schulungsveranstaltung in Berlin, dass es denkbar ist, dass sich Zuschauer die strittigen Spielszenen auf der Leinwand in den Stadien ansehen können. Das Problem sei derzeit aber noch, dass die technischen Voraussetzungen dafür noch nicht in allen Stadien gegeben seien.

Im amerikanischen und australischen Fußball soll diese Praxis bereits in einer der nächsten Saisons eingeführt werden. Zusätzlich sollen die Schiedsrichter dann ihre Entscheidung auch live über die Stadionlautsprecher erklären – so, wie es beispielsweise im American Football bereits der Fall ist. Auch dieses Verfahren könnte sich Drees vorstellen: "Wenn sich das bewährt, kann ich mir vorstellen, dass es nach Deutschland kommen wird."