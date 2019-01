Dubai. Regionalliga-Kicker Vitalij Lux vom SSV Ulm sorgt bei der Asien-Meisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Aufsehen.

Mit Vitalij Lux steht derzeit ein Regionalliga-Fußballer aus Deutschland bei den Asien-Meisterschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten ganz besonders im Rampenlicht. Der 29-Jährige zog mit der Nationalmannschaft Kirgistans überraschend ins Achtelfinale des Turniers ein – im entscheidenden Gruppenspiel gegen die Philippinen gelang dem Stürmer vom SSV Ulm sogar ein Dreierpack.

Lux wurde in der damaligen Sowjetrepublik Kirgistan geboren, siedelte mit seiner Familie dann im Alter von sechs Jahren nach Deutschland über. Für Kirgistan absolvierte Lux bislang 19 Länderspiele und erzielte dabei sieben Tore.

Kirgistan zog als Gruppendritter mit einem Sieg und zwei knappen Niederlagen (gegen China und Südkorea) ins Achtelfinale ein und trifft dort nun auf Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate.



Lux hatte sich in Deutschland zu Saisonbeginn kurzzeitig einen Namen gemacht, als er beim sensationellen 2:1-Siegs des SSV Ulm gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal den Treffer zum vorentscheidenden 2:0 erzielt hatte.

Auch für Kirgistan schrieb Lux Geschichte: Noch nie zuvor hatte ein Auswahlspieler des Landes in einem wichtigen Spiel drei Tore erzielt. "Das sind große Gefühle", sagte Lux nach dem Erfolg in Dubai, der Kirgistan als einer der vier besten Gruppendritten in die K.o.-Phase brachte, der dpa. Er sei stolz, der erste Spieler Kirgistans zu sein, dem ein solcher Hattrick gelang. "Ich war mir sicher, dass ich heute treffe. Und ich habe Geschichte geschrieben."

Das Achtelfinale im Asien-Cup:

Jordanien - Vietnam

Thailand - China

Iran - Oman

Japan - Saudi-Arabien

Australien - Usbekistan

Vereinigte Arabische Emirate - Kirgistan

Südkorea - Bahrein

Katar- Irak