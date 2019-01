Frankfurt. Er bestritt nur 20 Länderspiele, war beim Bundestrainer umstritten und feierte mit keinem seiner acht Vereine große Erfolge. Doch am 4. Juli 1954 wurde er in Bern Weltmeister und Fußballgott. An diesem Freitag würde der 1984 verstorbene Toni Turek 100 Jahre alt.

Er hatte den Ball eigentlich ganz gut getroffen und durfte hoffen, ihn nicht ganz so schnell wiederzusehen. Ein nur zu menschlicher Irrtum, denn ein gegnerischer Spieler des Wuppertaler SV drosch das Leder aus rund 60 Metern volley zurück – direkt in sein Tor. Es war ein Treffer mit doppeltem Knalleffekt an jenem Februartag 1946, denn beim Berühren des Netzes platzte die Blase, was in jenen Tagen durchaus öfters vorkam.

Toni Turek, der düpierte Torwart von TuS Duisburg, nahm es gelassen und zeigte dem Publikum grinsend die luftleere Hülle, die mal ein springlebendiger Ball gewesen war. Die Menge lachte, und Turek bewies mal wieder, dass ihn so schnell nichts aus der Fassung bringen konnte. „Wenn der Ball im Tor war, dann war er eben drin. Daraus wurde keine Staatsaffäre gemacht“, sagte der Mann, der als erster deutscher „Fußballgott“ in die Geschichte einging. Weil er acht Jahre später in Bern nur zwei Tore gegen die Ungarn zuließ, während seine Kameraden vorne drei schossen – und Deutschland erstmals Fußball-Weltmeister wurde.

Der reaktionsschnelle und stets in sich ruhende Toni Turek war ihre Lebensversicherung, jedenfalls an diesem 4. Juli 1954. 30 Jahre nach dem Triumph starb er als Zweiter aus der Berner Elf, an diesem Freitag wäre der gebürtige Duisburger 100 geworden. Damit rückt der „Torwart stoischer Eleganz“, wie ihn das Fachblatt Kicker 1957 nannte, mal wieder ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. Fortuna Düsseldorf, für die er von 1950 bis 1955 spielte, bringt ihm zu Ehren ein Toni-Turek-Gedächtnis-Trikot auf den Markt, die Bundesligamannschaft wird es im Heimspiel gegen RB Leipzig tragen – ganz in Anthrazit. Es ist die Farbe eines Torwartdresses.

Und rechtzeitig zum Jubiläum ist – man glaubt es kaum – die erste Biografie überhaupt über Turek, der offiziell Anton hieß, erschienen. Verfasst von einem Theologie- und Philosophie-historiker von der Schwäbischen Alb, der sich zuvor eher Geistesgrößen der Aufklärung gewidmet hat. Dr. Werner Raupp ist nichtsdestoweniger ein Fußballkenner, wie er mit jeder Zeile beweist. Er hütet seit 2008 ein Turek-Archiv, plant auch eine Webseite über das Idol der Nachkriegsgeneration und hat in über zehn Jahren alles zusammengetragen, was aus einer schon fast vergessenen Zeit über Turek aufzutreiben war. „Ich habe ihn ins Herz geschlossen“, begründet der Biograf von Dennis Diderot und Albert Schweitzer seinen Ausflug auf den Fußballplatz, dem der Leser somit die Rettung von Lebensdaten über Turek und Anekdoten wie die über besagten 60-Meter-Treffer verdankt. Es tat not.

Mehr als der Satz eines hyperventilierenden Radioreporters ist der Öffentlichkeit über den ersten Weltmeistertorwart der Republik heute nicht mehr bekannt. Und der ist oft genug falsch wiedergegeben worden: „Toni, du bist ein Fußballgott!“, hat Herbert Zimmermann nie geschrien – er nannte ihn in der 24. Minute nach einer Glanzparade vielmehr beim Nachnamen. Doch die persönlichere Version hat sich durchgesetzt und ist kaum mehr zu tilgen aus dem kollektiven Gedächtnis einer ganzen Nation. Fataler war indes die Bezeichnung „Fußballgott“. Für die damalige Zeit unerhört, musste sich Zimmermann nach Protesten von Kirchenvertretern öffentlich entschuldigen, Turek war sie ohnehin stets peinlich gewesen.

Mit Bundestrainer Sepp Herberger verband ihn ein nicht spannungsfreies Verhältnis. Nicht nur sein Phlegma regte Herberger auf, auch seine gelegentlichen Eskapaden, etwa wenn er Bälle mit einer Hand fing. Nach dem ersten WM-Spiel gegen die Türkei musste ihm Herberger deshalb wieder mal „die Leviten lesen“. Aber er hatte keinen Besseren und in den folgenden Spielen, insbesondere im Viertelfinale gegen Jugoslawien (2:0), rechtfertigte der gelernte Bäcker seine Aufstellung.

Anzeige Anzeige

Ganz im Sinne der Anhänger im Land, für die Turek ohnehin die Nummer eins war, wie sich bei Abstimmungen in der Fachpresse regelmäßig herausstellte. Und wo er auch im Laufe der Jahre spielte – er wechselte siebenmal den Verein, gleich zweimal war er bei Ulm 46, ein Jahr bei Eintracht Frankfurt – immer sprach man von der „Turek-Elf“. Als Vereinsspieler hatte er wenig Erfolg, spielte auch 2. Liga, und nur mit Ulm gewann er einen Titel – den schwäbischen Pokal 1949.

Und obwohl er Weltmeister wurde, sagte er auf seine alten Tage: „Viel Glück habe ich im Leben nicht gehabt.“ Nur zu verständlich, wenn man auf die Zeit nach seiner Karriere blickt. Bis 1973 arbeitete er noch in der Verwaltung der Düsseldorfer Rheinbahn, da schlug das Schicksal an einem September-Sonntag zu. Er konnte nicht mehr aufstehen: Querschnittslähmung, verursacht wohl durch einen Virus. Es folgten Jahre des Leids mit Operationen, die doch nichts besser machten. 1977 ließ er sich frühverrenten, saß im Rollstuhl oder ging an Krücken. Vergessen wurde er nie, die Besuche der Kameraden von Bern und die vielen aufmunternden Briefe und Karten aus der Bevölkerung erhielten seinen Lebenswillen, bis er am 11. Mai 1984 nach einem Schlaganfall verstarb.