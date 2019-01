Frankfurt. Die Rückrunde der Fußball-Bundesliga startet und damit ist die Jagd auf Spitzenreiter Borussia Dortmund eröffnet. Wir haben die wichtigsten Infos zu den Spielen des 18. Spieltages zusammengetragen.

TSG Hoffenheim – FC Bayern München

Seit neun Jahren gewann die TSG am 18. Spieltag nicht. Zu Trainer Nagelsmann Jubiläum und Rekord (der Jüngste bei 100 Bundesligaspielen) soll auch die Vereinsrekordserie von sechs Remis reißen. Bayern verlor die letzten beiden Spiele in Sinsheim.

Bayer Leverkusen – Mönchengladbach

Leverkusens neuer Trainer Peter Bosz feierte gegen Gladbach seinen höchsten Bundesligasieg (6:1 mit Dortmund). Bayer traf seit 1996 zuhause immer gegen Borussia, gegen die es die meisten Heimsiege hat. Dem Gast droht sein 2500. Gegentor (drei fehlen).

VfB Stuttgart – Mainz 05





Die Elf mit den wenigsten Heimtoren (sechs) trifft auf die, in deren Spielen die wenigsten Tore (2,29) fallen. In Stuttgart (Bilanz: 7-2-2) gab es aber noch kein 0:0! Der VfB traf zuhause immer gegen Mainz, das seit vier Ligaspielen sieglos ist.

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

Im Hinspiel (0:2) triumphierte der Gast. Da SC-Trainer Christian Streich damals fehlte, ist er weiterhin fünf Spiele ungeschlagen gegen die Hessen. In Frankfurt gab’s nur ein Remis (8-1-5). Der SC verlor die letzten sieben Rückrundenstarts nicht.

FC Augsburg – Fortuna Düsseldorf

Der FCA beendete die Hinrunde mit acht sieglosen Spielen. Genauso lang ist die Serie siegloser Heimspiele gegen Aufsteiger und sie droht zu wachsen, da dieses Duell in der Bundesliga immer der Gast gewann. Zudem feierte Fortuna zuletzt drei Siege.

Anzeige Anzeige

Hannover 96 – Werder Bremen

In schwerer Not feierte der Vorletzte Hannover ein Doppeljubiläum: das 1000. Bundesligaspiel und das 500. zuhause. Das 250. Unentschieden wäre auch drin, wohl aber zu wenig. Die Bremer gewannen nur eins der letzten sieben Derbys in Hannover.





RB Leipzig – Borussia Dortmund

Leipzig will Revanche fürs Hinspiel (1:4) und seinen Vereinsrekord ausbauen: seit zehn Heimspielen ist RB ungeschlagen! Aber Trainer Rangnick verlor fünf von sechs Heimspielen gegen den Herbstmeister, der in Leipzig noch nicht gewann (0-1-1).

1. FC Nürnberg – Hertha BSC

Aus den sieben Spielen seit 2003 holte Hertha in Nürnberg nur zwei Punkte. Doch der Club ist angeschlagen: elf Mal kein Sieg, fünf Mal kein Tor – sechs wären Vereinsrekord. Hertha verlor keins der letzten sieben Auswärtsspiele an Sonntagen.

Schalke 04 – VfL Wolfsburg

Gegen den VfL gewann Schalke zuhause sieben der letzten acht Spiele und traf immer in 21 Duellen. Aber in die Pause ging man mit zwei Heimpleiten. Der VfL gewann die letzten drei Auswärtsspiele, jagt den Vereinsrekord von 2010 (vier).





Angeberwissen:

Manuel Neuer überholt mit seinem nächsten Sieg mit Bayern Franz Beckenbauer (235) in der Vereinswertung.

Teams von Bruno Labbadia trafen immer auf Schalke (5 Spiele)

Dortmund ist seit 2004 nicht mit einer Niederlage in die Rückserie gestartet.

Timo Werner traf nie gegen Dortmund, in acht Einsätzen!

Düsseldorf gewann zuletzt 1984/85 am 18. Spieltag