Der FC Schalke 04 hat möglicherweise einen Aufstand der eigenen Fanszene verhindert: Beinahe hätten die traditionell in königsblau gehaltenen Trikots künftig eine prominente Stelle in den Farben schwarz und gelb enthalten – jene Farben des ungeliebten Erzrivalen Borussia Dortmund.

Grund dafür ist eine Veränderung beim Ärmelsponsor: Unterhalb der Schulter prangte bislang die Aufschrift des Online-Supermarktes "Allyouneed Fresh". Dieser gehörte zur "Deutsche Post DHL Group", wurde von seinem Mutterkonzern in der Zwischenzeit aber an die Delticom AG veräußert. Daher war angedacht, künftig das in schwarz-gelb gehaltene Posthorn auf dem Trikot zu präsentieren.

Aus Marketingsicht wäre dies für den FC Schalke einem Desaster gleichgekommen. Das wussten offenbar auch die beteiligten Funktionäre, die mit dem Sponsor neu verhandelten. "Der FC Schalke konnte den Konzern davon überzeugen, auf das Deutsche Posthorn in schwarzgelb zu verzichten und die Größe des Logos zu verringern", teilte der Verein auf seiner Webseite mit.



Dennoch müssen die Schalke-Fans künftig in den sauren Apfel beißen: Anstatt des schwarz-gelben Posthorns prangt künftig das in gelb-rot gehaltene Logo der DHL auf dem Jersey. "Farblich ganz sicher keine Wunschfarbe für die Königsblauen", heißt es in der vereinseigenen Erklärung.

Die neuen Trikots werden ab dem Rückrundenstart der Bundesliga-Profis gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Wochenende zu sehen sein, "die Änderung betrifft zunächst lediglich die Mannschaftstrikots in den Bundesliga-Spielen."