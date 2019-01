Osnabrück. Die Fechtabteilung des Osnabrücker Sportclubs (OSC) veranstaltet am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar, ein U20-Ranglistenturnier. Die 12 teilnehmenden Osnabrücker Fechter hoffen auf einen Platz unter den besten 64.

Für eine direkte Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft muss sich der Fechter auf der deutschen Rangliste unter den besten 64 befinden. Punkte für die Liste gibt es auf entsprechenden Turnieren. So hoffen die OSC-Sportler, beim Heimturnier sich möglichst weit vorne positionieren zu können. Gute Chancen dafür haben Hendrik Wiese, der sich auf der Junioren-U20-Liste auf Position 61 befindet, Justus Middendorf, Position 45, Paul Ollermann, 49. Für die Frauen sind das Femke Bücker, Position 22, und Tessa Wietheuper, 84.

Keine Rücksicht auf ein Team

Die 16-jährige Wietheuper hat mit zehn Jahren angefangen den Degen zu schwingen. Ihr Vater wollte nicht, dass sie weiter reitet und hat einen neuen Sport für seine Tochter gesucht. Da er selbst im OSC aktiv ist und ihre Schwester hier Basketball spielt, hat sie das Fechten ausprobiert. „Ich durfte in meiner ersten Stunde direkt an den Degen und seitdem will ich nichts anderes mehr machen“, erzählt Wietheuper. Die Einzelsportart gefällt ihr, weil sie nur für sich selbst verantwortlich ist. Sie muss keine Rücksicht auf ein Team nehmen, aber für Fehler muss sie auch allein gerade stehen. „Das bringt viel Spannung im Gefecht“, sagt die Sportlerin.

Drei Mal pro Woche Training

Wie ihre Fecht-Kollegen trainiert sie dreimal pro Woche. Ihr Ziel ist es, so viele Deutsche Meisterschaften wie möglich zu kämpfen, aber auch zu Ranglistenturnieren nach Bratislawa oder Grenoble zu fahren. Wie die Sicherheitsvorkehrungen beim Fechten aussehen, erzählt die Athletin im Videointerview.





Hendrik Wiese ist ebenfalls 16 Jahre alt und hat mit elf Jahren angefangen zu fechten. Im Einzeltraining ist es sein Ziel, die Beinarbeit zu verbessern. Zum Kraftaufbau geht er zu dem regelmäßig ins Fitnessstudio. Für das Turnier am Wochenende will er am Ende unter den besten 32 Fechtern stehen. „Realistisch ist unter den 64er zu landen“, sagt Wiese.

Ich war nie gut im Fußball. Justus Middendorf, Fechter





Mit dem Sport anfangen wollte Justus Middendorf, 16 Jahre, als er zum ersten Mal Fechterin Britta Heidemann bei den olympischen Spielen 2008 in Peking gesehen hat. „Und ich war nie gut im Fußball, da wurde ich aussortiert“, erzählt der Osnabrücker.

Größe ist ein Vorteil

Seine Größe von 1,93 Zentimetern ist seine Stärke ich Gefecht. Mit seiner Armlänge erreiche er den Gegner nicht selten schneller. Doch auch Strategie spiele eine Rolle. Der Fechter müsse immer einige Schritte im Voraus überlegen was der Gegenüber plant. Ob es ihm aber hilft, dass er seit Jahren auch Schach spielt, wisse Middendorf nicht.

Keine leichte Aufgabe

Cheftrainer Sergei Rassolko weiß, dass den Teilnehmer des OSC auf dem U-20-Turnier keine leichte Aufgabe bevorsteht. Immerhin ist der Großteil der Osnabrücker Fechter nicht älter als 16 Jahre alt. Ein 20-Jähriger könnte dagegen mit mehr Erfahrung punkten.