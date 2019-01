Leeds. Fußballcoach Marcelo Bielsa hat in England gegnerische Teams ausspioniert. Nicht die erste ungewöhnliche Maßnahme des argentinisches Trainers.

Marcelo Bielsa hat in einer denkwürdigen Pressekonferenz zugegeben, dass Leeds United alle Gegner in dieser Saison ausspioniert hat. Der Trainer des englischen Zweitliga-Tabellenführers lud am Mittwochabend Pressevertreter zu einer kurzfristig einberaumten Konferenz ein. Viele Experten dachten, dass der Argentinier seinen Rücktritt erklären würden, doch er demonstrierte stattdessen 70 Minuten lang, wie er die gegnerischen Mannschaften analysiert. Im Vorfeld des Topspieles am vergangenen Wochenenende gegen Derby County war ein Mitarbeiter Bielsas als "Spion" aufgeflogen.

"Ich kann Ihnen sagen, dass wir all unsere Gegner beobachten und uns ihre Trainingseinheiten angesehen haben, bevor wir gegen sie gespielt haben", verriet Bielsa zu Beginn der PK und beteuerte, keine Gesetze gebrochen zu haben. Dennoch ist in England seither eine Diskussion entbrannt: Hat Bielsa gegen einen Ehrenkodex verstoßen? Und sollte die FA den Trainer dafür vielleicht sogar bestrafen? Fest steht: Der Verband denkt aktuell über Sanktionierungen nach.

Im Video: Marcelo Bielsa erklärt seine Taktikanalyse

Bielsa erklärte weiter: "Nirgendwo steht, dass man das Trainingsgelände seiner Gegner nicht betreten und sich dort umsehen darf. Ich habe nicht geschummelt. Wir können darüber diskutieren, ob es gut ist oder nicht, aber ich habe nichts Illegales getan".

Im Rahmen der Pressekonferenz erklärte Bielsa den versammelten Journalisten mit einer PowerPoint-Präsentation, wie viel Vorbereitung und Analyse er und seine Mitarbeiter jedem Gegner widmen, ungeachtet der Informationen seiner "verdeckten Ermittler".





Am vergangenen Donnerstag flog Bielsas "Spion" auf und wurde auf dem Trainingsgelände von Derby County von der Polizei abgeführt. Das sogenannte "Spygate" ist in den englischen Sportmedien das beherrschende Thema und Leeds United musste sich großer Kritik stellen. Club-Eigentümer Andrea Radrizzani sah sich sogar gezwungen, Derby Countys Klubchef Mel Morris öffentlich um Entschuldigung zu bitten und Bielsa an die Klub-Statuten zu erinnern. "Ich trage die Verantwortung dafür. Ich habe den Mann dorthin geschickt", stellte der 63-Jährige am Mittwoch noch einmal klar.



Im Video: Bielsas kurioses erstes Interview als Leeds Trainer

Schon nach seinem Amtsantritt beim englischen Meister von 1992 hatte der Argentinier seine Spieler mit einer ungewöhnlichen Maßnahme überrascht: Er ließ die Mannschaft auf dem Trainingsgelände drei Stunden lang Müll aufsammeln. Er hatte vorab berechnen lassen, wie lange ein Leeds-Fan durchschnittlich arbeiten muss, um sich eine Eintrittskarte für ein Heimspiel leisten zu können.

Die Spieler sollten verstehen, welche Leistungen Fans erbringen müssen, um ihre Mannschaft zu sehen. Kurios und schon mittlerweile legendär war auch sein erstes Interview nach dem ersten Sieg mit Leeds gegen Stoke am ersten Spieltag als der nicht gerade gut englisch sprechende Bielsa zusammen mit seinem Übersetzer ein skurriles Bild abgab (siehe oben).

Bett im Büro und blauen Eimer am Spielfeldrand



Zudem ließ sich Bielsa in seinem neuen Büro ein Bett aufstellen, falls er mal wieder länger braucht, um sich auf den kommenden Gegner vorzubereiten. Der Argentinier hat sich seinen Spitznamen "El loco" (der Verrückte) jahrelang hart erarbeitet und gilt als äußerst akribischer Trainer. Bei seiner Vorstellung als Leeds-Trainer gab er an alle 51 Partien des Klubs aus der Vorsaison gesehen zu haben. Bei den Heimspielen an der Elland Road sitzt er auf einem blauen Eimer am Seitenrand. Seiner Meinung nach kann er aus dieser Position das Geschehen auf dem Platz am besten verfolgen.

Bielsa ist schon jetzt Kult bei den eigenen Fans und sollte er mit dem Traditionsverein am Ende der Saison die Rückkehr in die Premier League schaffen, wäre auch "Spygate" ganz schnell wieder vergessen. Im Moment sieht es gut aus, denn Leeds führt die Tabelle der 2. Liga in England nach 27 von 48 Spieltagen mit vier Punkten Vorsprung an.