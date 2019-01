Dortmund. Borussia Dortmund hat sich auf Twitter über die mangelnde Tradition des kommenden Gegners RB Leipzig lustig gemacht.

Borussia Dortmund und RB Leipzig – zwischen diesen beiden Fußballclubs werden vermutlich niemals freundschaftliche Bande entstehen. Seit dem Aufstieg der Sachsen in die Bundesliga im Jahr 2016 ist das Verhältnis zwischen den Vereinen und den Fanszenen angespannt:

Vor allem von Seiten der Dortmunder wird die Abneigung gegen den Rasenballverein regelmäßig gepflegt. Große Teile der Fanszene sehen in RB den Inbegriff der Kommerzialisierung des Fußballs. Zu den Auswärtsspielen in Sachsen reisen die meisten BVB-Fans aus Protest gar nicht erst an, bei den Duellen in Dortmund schlägt dem Gegner meist der pure Hass entgegen. "Zeigen wir Mateschitz und seinem charakterlosen Gefolge [...] dass Tradition, Treue und eine unabhängige Fankultur so wertvoll sind, dass sie sich auch mit noch so vielen Millionen nicht aufwiegen lassen!", lautete im Jahr 2017 beispielsweise ein Statement der Dortmunder Fanszene.

Zum aktuellen Transferticker



Und auch auf Clubebene verhehlt die Borussia nicht, dass die Leipziger nicht zu den Lieblingsgegnern des derzeitigen Tabellenführers gehören. Im Vorfeld des Spitzenspiels am Samstag in Leipzig (18.30 Uhr) verspottete die Social-Media-Abteilung der Westfalen den kommenden Gegner auf dem englischen Twitter-Kanal:

Unter dem derzeit kursierenden Hashtag #10YearChallenge, bei dem Twitter-User aktuelle Bilder neben Bilder von vor zehn Jahren stellen und dabei die Veränderungen (oder eben auch die nicht vorhandenen Veränderungen) dokumentieren, postete der BVB diese Fotokombination:

Will heißen: Vor nur zehn Jahren habe es den Retortenclub noch gar nicht gegeben – ein Hinweis auf die fehlende Tradition der Leipziger, an der sich die Dortmunder so immens stören.

Anzeige Anzeige

Kurz zuvor hatten die Leipziger selbst einen ähnlichen Tweet verfasst. Dieser war aber im Gegensatz zur Stichelei der Dortmunder positiv gemeint und sollte das rasante Wachstum verdeutlichen, der die Leipziger in den vergangenen Jahren von der 3. Liga bis in die Champions League führte.

Übrigens: Wie in den vergangenen Jahren verzichtet die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund auch in diesem Jahr auf die Organisation von Bussen zum Auswärtsspiel in Leipzig. Stattdessen haben mehrere Ultra-Gruppen ein sogenanntes "Rudelgucken" im Westfalenstadion organisiert.