Berlin. Am Montagabend noch „waren wir die großen Verlierer“, wie Kreisläufer Hendrik Pekeler zugibt. Am Mittwochmorgen, nach dem Unentschieden gegen Frankreich, dürften die deutschen Handballer mit einem breiten Grinsen aufgewacht sein. Das Blatt bei der Heim-WM hat sich rasch gewandelt.

Gehört die deutsche Mannschaft wieder zur Weltspitze?

Co-Trainer Alexander Haase beantwortete das am Mittwoch mit einem klaren „ja“ und ergänzte: „Wir haben gegen Frankreich gezeigt, dass wir mit der absoluten Spitze mithalten können.“ Aber diese Spitze ist breit. Bei der WM gibt es fünf, sechs Mannschaften, die für den Titel in Frage kommen. Insbesondere Mit-Gastgeber Dänemark zeigt sich in bestechender Form. Viel kommt in diesen Duellen auf die Tagesform an.





Wie sehr erinnert die Mannschaft von 2019 an die von 2016, als in Polen sensationell der EM-Titel geholt wurde?

Bei Bob Hanning kam am Dienstagabend „das Kribbeln von damals“ wieder auf. „Wir sind als Mannschaft so nur 2016 aufgetreten“, findet der Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes. In der Tat trat die deutsche Mannschaft gegen Frankreich als Einheit auf. „Wir haben als Team zusammengestanden“, freut sich Bundestrainer Christian Prokop. Das Prunkstück heute wie damals: die Defensive. Das, was die deutsche Abwehr – egal ob in der 6:0- oder 3:2:1-Formation – gegen die Franzosen bot, war Weltklasse.





Welche Rolle kann der Heim-Vorteil spielen?

Vom Faustpfand spricht Prokop seit Tagen. Auch Andreas Wolff betonte am Mittwoch, wie wichtig die Unterstützung der eigenen Fans sei. In Berlin peitschten 13500 Zuschauer die Mannschaft nach vorne. Es war eine brodelnde Atmosphäre – gerade gegen Frankreich. „Die Wucht dieser Halle hat sich aufs Spielfeld übertragen“, freute sich Hanning. In Köln werden noch einmal 6000 Besucher mehr erwartet. „Ich habe richtig Bock auf die kommenden Spiele“, sagt Wolff.

Warum spielt der Punktverlust gegen Russland für den weiteren Turnierverlauf vermutlich keine Rolle mehr?

Die Russen haben sich durch ihre Niederlage am Dienstag gegen Brasilien wohl um die Hauptrunde gebracht, für die sich die drei besten Mannschaften qualifizieren. Russland würde nur bei einem Sieg an diesem Donnerstag gegen die Franzosen bei gleichzeitiger Niederlage der Brasilianer gegen Korea den Sprung nach Köln schaffen. Die drei Teams nehmen nur die Punkte mit, die sie gegen die Mit-Qualifikanten geholt haben. Für Deutschland hieße das: Der Sieg gegen Brasilien und das Remis gegen Frankreich kämen in die Wertung.









Auf welche Mannschaften trifft das deutsche Team in Köln?

Spanien und Kroatien werden definitiv in der Hauptrunde dabei sein, noch ist aber unklar, wie viele Punkte sie mitnehmen, weil sie erst an diesem Donnerstag aufeinandertreffen. Um das dritte Ticket streiten sich Mazedonien und Island. Klar ist: Sollte Deutschland Gruppenzweiter werden, und darauf deutet viel hin, dann steht am Samstag (20.30 Uhr) die Partie gegen Mazedonien oder Island an. Egel wie: Beide Kontrahenten gehören nicht zur Weltspitze. Am Montag (18 Uhr) käme es zu der Partie gegen den Ersten der Gruppe B, am Mittwoch (18 Uhr) zu der Begegnung gegen den Zweiten. Europameister Spanien und Kroatien sind ohne Zweifel echte Top-Teams. Vor allem sind beide in der Lage, eine offensive Abwehr von Weltklasseformat aufs Feld zu bringen. Und das behagt den Deutschen nicht – wie gegen Russland zu sehen war. Um das Halbfinale zu erreichen, muss Deutschland einen der ersten beiden Plätze in der Hauptrunde belegen.

Steffen Weinhold ist angeschlagen. Was würde ein Ausfall des Kielers bedeuten?

Gegen Russland war der Linkshänder, der an einer Adduktoren-Zerrung leidet, der beste Angreifer, gegen Frankreich kam er offensiv nicht zur Geltung. Weinholds Ausfall wäre ein großer Verlust für die Deckung. Denn der am Mittwoch nach Berlin gereiste Kai Häfner kann den Kieler vorne ersetzen, gilt aber nicht als Defensivstratege. Noch ist aber überhaupt nicht klar, ob Weinhold länger fehlt. Die Hoffnung besteht, dass er gegen Serbien an diesem Donnerstag pausiert, am Samstag aber wieder mitwirken kann.