Hamburg. Die vorerst gescheiterten Brexit-Verhandlungen in London könnten sich auch auf den walisischen Fußballstar Gareth Bale negativ auswirken.

Die gescheiterte Abstimmung zum Brexit-Abkommen im englischen Unterhaus könnte auch im Sport weite Kreise ziehen: Sollte es tatsächlich zu einem ungeregelten Ausstieg der Briten kommen, könnte Gareth Bale in Diensten von Real Madrid laut Medienberichten Probleme bekommen.

Aus dem Archiv: Szenario harter Brexit: Das Ende der besten Liga der Welt?



Der 29-jährige walisische Nationalspieler ist einer von geschätzten 800.000 britischen Bürger, die in anderen EU-Mitgliedstaaten leben und möglicherweise ihr Recht verlieren, dort zu arbeiten – sofern am 29. März ein Brexit ohne Abschluss Realität werden würde.

Wie ESPN berichtet, teilte die britische Botschaft in Madrid mit, dass das im November 2018 geschlossene Rücktrittsabkommen die Rechte britischer Staatsbürger schützen würde, um weiterhin in der EU zu leben und zu arbeiten. Dieses Abkommen befindet sich seit Dienstagabend aber wieder in der Schwebe, da Zweifel an der Ratifizierung des Abkommens durch das britische Parlament bestehen, insbesondere nach der historischen Niederlage der Premierministerin.



Zirka 300.000 Briten arbeiten in Spanien

Die britische Botschaft teilte weiterhin mit, dass Bale und die anderen rund 300.000 britischen Staatsbürger in Spanien - einschließlich des englischen Flügelspielers Patrick Roberts (21), der von Manchester City an Girona ausgeliehen ist - ohne einen solchen Schutz eine Aufenthaltsgenehmigung benötigen würden, um weiterhin in Spanien zu arbeiten.

Ob es zu dieser prekären Situation tatsächlich kommt, wird sich in den kommenden Tagen in London und Brüssel zeigen. Doch auch bei diesem Szenario müsste sich ein Gareth Bale keine Sorgen um seine Zukunft machen: Dem Vernehmen nach steht Manchester United schon bereit – die "Red Devils" würden den vierfachen Champions-League-Sieger nur allzu gerne verpflichten.