Frankfurt/Main. Die Rückrunde der Fußball-Bundesliga startet am Freitag mit dem Spitzenspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München. Auch sonst bietet der erste Spieltag des Jahres 2019 spannende Duelle. Wo und wann kann ich die Spiele verfolgen? Hier finden Sie alle Infos zu den TV-Übertragungen.

Die Fußball-Bundesliga ist seit einer gefühlten Ewigkeit wieder spannend. Borussia Dortmund führt die Tabelle an, sechs Punkte dahinter lauert der FC Bayern München. Während der VfL Wolfsburg völlig überraschend im Kampf um die internationalen Plätze mitmischt, erwischten der FC Schalke 04 und der VfB Stuttgart einen Fehlstart. So bietet der erste Spieltag im Jahr 2019 (18. Januar bis 20. Januar) spannende Ansetzungen:

TSG Hoffenheim - FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf

Hannover 96 - SV Werder Bremen (alle Samstag, 15.30 Uhr)

RB Leipzig - Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr)

1. FC Nürnberg - Hertha BSC (Sonntag, 15.30 Uhr)

FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg (Sonntag, 18 Uhr)

Wo kann ich das Spitzenspiel Hoffenheim gegen Bayern sehen?

Tatsächlich wird das Duell der TSG Hoffenheim mit dem FC Bayern München live im Free-TV, Fernsehen und Live-Stream im ZDF am Freitag ab 20.15 Uhr übertragen. Es wird das einzige Bundesliga-Spiel sein, was im Free-TV zu sehen sein wird. Auch der Eurosport-Player (Streamingdienst) zeigt das Spitzenspiel.



Live nur auf Sky

Am Samstag werden fünf Spiele zeitgleich um 15.30 Uhr angepfiffen. Diese Partien zeigt ausschließlich der Pay-TV-Sender Sky live, eine erste Zusammenfassung (40 Minuten nach dem Abpfiff) bietet der Streamingdienst Dazn an. Im Free-TV zeigt die "Sportschau" auf ARD die Nachmittagsspiele ab 18.25 Uhr in der Zusammenfassung.

Das Spitzenspiel am Samstag um 18.30 Uhr zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund zeigt ebenfalls Sky live, die erste Zusammenfassung im Free-TV gibt es um 23 Uhr im "ZDF-Sportstudio" zu sehen.

Sonntag: Zusammenfassungen auf den dritten Programmen

Die Sonntagsspiele überträgt ebenfalls nur Sky live. Die Zusammenfassung der Partien 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC und FC Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg bietet dann die "Sportschau" ab 21.45 Uhr auf den regionalen dritten Programmen (WDR, BR, NDR und Co.) an.

Grundsätzlich überträgt der Eurosport-Player alle Freitags- und Montagsspiele, die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr der Bundesliga sowie die Relegation und den DFL-Supercup.