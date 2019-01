New York. Die New York Jets aus der NFL stellen ihren neuen Trainer auf einer Pressekonferenz vor. Ein Video von der Präsentation macht derzeit als Meme die Runde im Internet.

Ein witziges Video aus der nordamerikanischen Footballliga (NFL) kursiert derzeit im Internet und ist innerhalb eines Tages zu einem Viralhit geworden.

Das Video zeigt die Vorstellung von Adam Gase, dem neuen Trainer der New York Jets, der auf einer Pressekonferenz neben den Bossen des Super-Bowl-Gewinners von 1969 Platz nimmt. Obwohl Gase zuletzt drei Jahre als Headcoach bei den Miami Dolphins tätig war und somit über jede Menge Erfahrung verfügen sollte, wirkte der neue starke Mann bei den Jets in diesem Moment "verstörend" nervös.

Als der Coach unter dem Applaus der anwesenden Journalisten und seiner Vorgesetzten Platz nahm, wanderten seine Blicke wild umher, wie in diesem Video zu sehen ist:

Ein Twitter-User erlaubte sich daraufhin einen Scherz und montierte einen Taco in das Video und unterlegte die kuriose Szene mit dem Celine-Dion-Hit "My heart will go on".

Innerhalb von 36 Stunden wurde alleine dieser Tweet rund 3,7 Millionen mal angeklickt. Als ein Reporter Adam Gase später auf die kuriose Szene ansprach und ihm mitteilte, dass seine Augen es zu einem Internet-Meme geschafft hätten, entgegnete der Coach cool: "Ich habe kein Twitter, ich habe kein Instagram, ich weiß nicht einmal, was ein Meme ist."

Spekulationen über seinen Zustand auf Twitter

Dennoch fragten sich viele Twitter-User, was mit Gase in diesem Moment los war. Einige stellten zur Diskussion, ob der Coach schon immer "diese Dinge" mit den Augen gemacht habe, ob er in diesem Moment möglicherweise nicht ganz auf der Höhe gewesen sei oder ob er eventuell gar unter Einfluss von Medikamenten oder anderen Substanzen gestanden habe. Eine wahrscheinlichere Variante dürfte indes sein, dass Adam Gase ob der Präsentation bei seinem neuen Club einfach nur nervös war...

