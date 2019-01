Berlin. Der Fußball regiert in Deutschland, der Handball spielt mit viel Abstand dahinter maximal die zweite Geige. Dennoch werden beide Sportarten oft miteinander verglichen. Redakteur Kim Patrick von Harling erklärt, warum ihn diese Tatsache stört – und die Debatte zudem nicht zielführend ist.

Kaum findet eine Handball-Weltmeisterschaft statt, kann man sich solchen oder ähnlichen Aussagen – sei es im Freundeskreis, im Büro an der Kaffeemaschine oder auch im Rahmen von hitzigen Diskussionen in den sozialen Netzwerken – kaum erwehren: "Handball ist der viel bessere, härtere, fairere und überhaupt spannendere Sport als Fußball."

Während Fußball-Interessierte bei einem großen Turnier vermutlich nie auf die Idee kommen würden, ihr Spiel und ihre Leidenschaft mit anderen Mannschaftssportarten zu vergleichen, bemühen sich viele Handball-Fans eben jener Gegenüberstellungen oft schon gebetsmühlenartig. Warum die Argumente und Vergleiche zum Fußball gewaltig hinken – eine Analyse:

Handball ist fairer als Fußball!

Fairness ist eine reine Definitionssache. Versteckte Fouls, Trikotzupfer, Schubser und Kratzer gibt es auf beiden Seiten. Und in beiden Sportarten sind all diese Vorgänge von den Schiedsrichtern zu ahnden. Auch sind die Fußball-Schiedsrichter angehalten, bei Streitigkeiten zwischen Spielern zu schlichten. Stichwort: Handschlag. Dass hier und da die Emotionen hochkochen, geschenkt. Das erleben die aufmerksamen Zuschauer der Handball-WM ebenfalls in fast jedem Spiel.



Handball ist spannender als Fußball!

"Was hat der Deutsche eigentlich für einen Sportgeschmack? Die Faszination von einem 0:0 erschließt sich mir einfach nicht", sagte einst Handball-"Legende" Stefan Kretzschmar und verglich Äpfel mit Birnen. Damit steht er nicht alleine da, dennoch bleibt dieser Ansatz absurd. Spannung ist absolut subjektiv. Die verallgemeinernde Aussage "Handball ist spannender als Fußball" ist entsprechend Nonsens.

Gerade ein 0:0 im Fußball kann eine extreme Intensität haben: Eine abgefälschte Flanke, eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, ein traumhafter Fallrückzieher aus dem Nichts, ein Torwartfehler etc. – Sekunden können auch hier über Tränen und Euphorie entscheiden. Wenn man den Fußball mit all seinen taktischen Feinheiten versteht und sich auch darauf einlässt, kann jedes Spiel spannend sein – genauso wie beim Handball.



Handball ist härter als Fußball!

Natürlich ist Handball zweikampfintensiv. Aber an dieser Stelle zum Vergleich: Haben Sie schon einmal Hallenfußball gesehen? Stehen sich zwei Mannschaften in einer Halle auf engstem Raum gegenüber, entstehen automatisch intensivere Zweikämpfe. Tatsächlich viel schneller, aber keineswegs weniger hart "prallen" Spieler dann aufeinander.

Knochenbrüche, Achillessehnenrisse und Platzwunden stehen dennoch beim Fußball ebenso wie beim Handball auf der Tagesordnung. Ich halte es überspitzt gesagt für albern, zwei Sportarten anhand des vermeintlichen Qualitätsmerkmals "Härte" miteinander zu vergleichen.



Handballer sind die krassen Typen, Fußballspieler sind Weicheier!

Cristiano Ronaldo und seine Mitstreiter fallen schneller, bleiben bei Fouls länger liegen und vor allem: Sie schauspielern bei jeder Gelegenheit. Auf den ersten Blick treffen diese Vorwürfe zu – der Vergleich zum Handball hinkt aber auch hier und das hat einen ganz simplen Grund:

Beim Handball wird die Zeit angehalten, beim Fußball nicht. Beim Handball "lohnt" sich der Verbleib auf dem Boden entsprechend nicht. Beim Fußball hingegen wird das waagerechte Verharren auf dem Grün oft als taktisches Mittel eingesetzt, um die Zeit von der Uhr zu nehmen. Ist das schön? Nein. Sollte es irgendwann zu einer Regelrevolution kommen und bei jeder Unterbrechung die Uhr gestoppt werden, gehe ich jede Wette ein, dass auch Fußballer nach einem Foul schneller wieder auf die Beine kommen.

Dass zudem auch in einigen Handballern das Talent und die Theatralik eines Schauspielers stecken, zeigte unlängst Brasiliens Torhüter César Almeida. Nach einem Schubser des russischen Gegenspielers hielt der 1,87 Meter große Keeper, der 93 Kilogramm auf die Waage bringt, sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Kopf, ging zu Boden (jeder Mercutio-Darsteller einer Romeo-und-Julia-Aufführung wäre vermutlich stolz gewesen) und blieb eine Minute lang liegen – mit nur einer Absicht: Die Rote Karte gegen Russland zu provozieren. Mit Erfolg übrigens.

Die Stimmung beim Handball ist viel besser als beim Fußball!

Handball spielt in der Halle, Fußball in Stadien unter freiem Himmel. Die Stimmung in der Halle ist immer geballter und hört sich beeindruckender an, obwohl im Schnitt weniger Zuschauer hinein passen. Kurz und schmerzlos: Dieser Vergleich kann für mich schlichtweg nicht gezogen werden.



Mein Tipp an die ewigen Nörgler und "Vergleich-Zieher" lautet abschließend: Der Handball sollte sich viel mehr selbst feiern und sich weniger in Fußball-Vergleichen verlieren. Ich halte es da ganz mit ARD-Moderator Alexander Bommes, seines Zeichens Ex-Handballer und Berichterstatter von der aktuellen WM, der unlängst treffend bei uns im Interview feststellte: "Keine Sportart kommt voran, wenn sie im Widerstand gegen die Dominanz des Fußballs verharrt."

