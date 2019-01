Hamburg. Eine Fußball-Webseite hat kuriose Zahlen aus der Bundesliga-Hinrunde veröffentlicht und zeigt anhand von Statistiken auf: So tief müssen Bundesliga-Fans für Tore ihrer Mannschaft in die Tasche greifen.

Am Freitag beginnt mit der Partie 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern die Bundesliga-Rückrunde. Allerdings gibt es aus statistischer Sicht noch die eine oder andere Kuriosität aus der ersten Saisonhälfte, die es lohnt, aufgegriffen zu werden.

Die Macher der Fußball-Webseite chucknorisk.com haben sich ausführlich mit der Aufarbeitung der ersten 17 Spieltage beschäftigt. Dabei wurde vor allem einer Frage nachgegangen: In welchem Stadion lohnte sich der Besuch eines Spiels am meisten? Schließlich geben Fans für ihren Verein viel Geld aus: Eintrittskarte, Stadionwurst und Bier, vielleicht noch Fanartikel und ein Trikot – ein Ausflug ins Fußballstadion kann durchaus ein Loch in den Geldbeutel reißen.

Insgesamt sind der Saison 2018/19 bisher 465 Tore in 153 Spielen gefallen – das macht im Schnitt 3,04 Tore pro Spiel. Bei einem durschnittlichen minimalen Dauerkartenpreis von 184,64 Euro bekommt man in der Bundesliga für 3,57 Euro zu sehen. Die günstigsten Tore gibt es in dieser Saison bislang beim VfL Wolfsburg zu bewundern: Angesichts der billigsten Dauerkarte im Angebot, die 130 Euro kostet, bedeuten die drei Tore, die durchschnittlich pro Spiel in der Volkswagen-Arena in einem Spiel fallen (27 Tore in neun Spielen), einen Preis von 2,55 Euro pro Tor. Ähnlich günstig sind die Tore in München bei den Bayern (2,64 Euro) und bei Tabellenführer Borussia Dortmund (2,85 Euro).



Mit 19 Toren in neun Heimspielen und einem Torschnitt von 2,11 Toren pro Spiel fallen beim FSV Mainz 05 im Schnitt am wenigsten Tore. Bei einem Dauerkartenpreis von 181 Euro ist dies gleichbedeutend mit dem teuersten Tor. 5,04 Euro zahlt man in der OPEL-Arena für den Torjubel.

Allerdings interessieren die Fans in der Regel eher die Tore der Heimmannschaft. Auch hier hat chucknorisk.com berechnet, wie viel ein Fan für ein Tor seiner Mannschaft zahlen muss. Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach liegen hier beinahe gleichauf: Während in Dortmund ein Tor des Heimteams bereits ab 3,92 Euro zu haben ist, zahlen die Fans in Mönchengladbach noch 3 Cent weniger – 3,89 Euro. Platz 3 belegt in dieser Statistik RB Leipzig, dort zahlen die Fans 3,97 Euro für ein Tor ihrer Mannschaft.

Ausgerechnet bei den Schwaben, die ja der Legende nach besonders geizig sind, sind Tore der Heimmannschaft zum Wucherpreis zu haben: Der VfB Stuttgart verlangt seinen Fans alles ab. Lediglich sechs Heimtore in sieben Spielen bekamen die VfB-Fans zu begutachten – im Schnitt 0,75 pro Spiel. Das schlägt sich auch auf die Kosten pro Heimtor aus. Einen Wucherpreis von 16,87 Euro zahlen die Heimfans in der Mercedes-Benz-Arena folglich für ein Tor. Ein Glück, dass die Saison noch nicht vorbei ist und die Statistik in der Rückrunde noch aufgebessert werden kann.

Auf der Seite chucknorisk gibt es darüber hinaus noch weitere kuriose Statistiken aus der Hinrunde, aber auch aus der gesamten Bundesliga-Historie zu sehen. Beispielsweise wird aufgezeigt, in welchem Bundesligastadion bislang die meisten Tore fielen. Wer denkt, dass das dieses Stadion in München oder Dortmund steht, der hat sich allerdings getäuscht ...