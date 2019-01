Berlin . In der Hinrunde der Fußball-Bundesliga hat es etliche Diskussionen um den umstrittenen Video-Assistenten (VAR) gegeben. Das wird vermutlich auch so sein, wenn in zwei Tagen die Rückserie beginnt. Dennoch glauben die Chefs der Schiedsrichter an ihr Projekt. Ein Überblick.

Strittige Szenen gibt es in einem Fußballspiel viele. War es ein Elfmeter? War das ein Handspiel? Abseits, ja oder nein? Ein Schiedsrichter muss in wenigen Sekunden eine Entscheidung treffen, die spielentscheidend sein könnte. Wenn er das nicht kann, bekommt er Hilfe – von seinen Assistenten an der Seitenlinie oder eben vom Video-Assistenten aus Köln.

Warum gibt es den Videobeweis? „Der Video-Assistent soll eingreifen, wenn etwas grob falsch läuft. Es geht darum, die dicken Brocken aus dem Weg zu räumen“, sagte Jochen Drees, „Projektleiter Videobeweis“ beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), auf einer Schulungsveranstaltung des Verbandes Deutscher Sportjournalisten mit 55 Teilnehmern in Berlin.

Wann kommt der VAR zum Einsatz? Bei einer krassen Fehlentscheidung. Wenn der Schiedsrichter auf dem Rasen eine Entscheidung getroffen hat, muss sich der Video-Assistent die Frage stellen, ob die Entscheidung des Unparteiischen klar und offensichtlich falsch war. „Wir sind nicht als Detektive unterwegs. Es muss Anzeichen geben, dass etwas klar falsch ist“, sagte Lutz-Michael Fröhlich, Chef der deutschen Elite-Schiedsrichter.

Der Helfer aus der Ferne schaltet sich auch ein, wenn der Schiedsrichter die Szene durch zum Beispiel versperrte Sicht nicht sehen konnte. Drees sprach dabei von fehlender Wahrnehmung und stellte deutlich klar. „Der VAR ist ein Assistent, nicht der zweite Schiedsrichter oder der Oberschiedsrichter. Der Schiedsrichter trifft die Entscheidung, nicht der Video-Assistent. Der gibt eine zusätzliche Information und macht nur einen Vorschlag.“ Fröhlich ergänzte: „Wir ermutigen die Schiedsrichter bei Lehrgängen dazu, extreme Entscheidungen aufgrund ihrer Wahrnehmung auf dem Feld zu treffen.“

Wie begegnet Drees kritischen Stimmen? Der Unparteiische verweist darauf, dass sie sich in einem Lernprozess befinden. „Es ist ein Projekt, und wir profitieren von den Erfahrungen weltweit. Die Erwartung ist falsch, dass in zwei Jahren alles funktioniert.“ Zudem übte Drees Kritik an den sonntäglichen Diskussionsrunden: „Wir diskutieren sonntags nur noch über den Video-Assistenten. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen mehr über die Qualität der Schiedsrichterentscheidungen sprechen.“

Wie läuft die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Video-Assistent? Die ist ausbaufähig und soll in der Zukunft verbessert werden. Neben Schulungen mit externen Begleitern haben Drees und Co. ein Standard-Kommunikations-Modell entwickelt. „Wir wollen die Qualität der Kommunikation verbessern“, sagte der Projektleiter.

Wie funktioniert die Technik? Nach anfänglichen Pannen gibt es laut Drees so gut wie keine relevanten Mängel mehr. „Die Funkqualität ist perfekt. Die Schiedsrichter schwärmen davon. Wir hatten bisher nur einen Funkausfall von 20 Sekunden“, sagte der Referee.

Wird der Videobeweis zukünftig für die Fans im Stadion transparenter? Denkbar ist, dass sich die Zuschauer die strittigen Spielszenen auf der Leinwand in den Stadien ansehen können. Allerdings gibt es nicht in allen Bundesliga-Stadien Leinwände mit der notwendigen Qualität. Wenn alle technischen Voraussetzungen in den Stadien gegeben seien, könnten die Zuschauer die kritischen Szenen sehen, so Drees. Deshalb müssen sich die Stadionbesucher wohl noch etwas gedulden.

In den USA und in Australien soll diese Praxis im Fußball in der nächsten oder übernächsten Saison eingeführt werden. Dann soll der Schiedsrichter auch – wie in anderen Sportarten wie dem American Football – seine Entscheidung öffentlich erklären. „Wenn sich das bewährt, kann ich mir vorstellen, dass es nach Deutschland kommen wird“, sagte Drees.

Wie ist die Situation in Köln? Geplant ist, die Kellerräume in Köln, aus denen die Video-Assistenten die Schiedsrichter in den Stadien unterstützen, heller zu gestalten. „Wir wollen das Dunkler-Keller-Image loswerden“, sagte Drees.

Wird es eine Spezialisierung des Video-Assistenten geben? Ja. „Wir werden immer mehr spezialisierte Video-Assistenten bekommen.“ Die Frage sei nur, in welcher Form das passiere. Allerdings gibt es jetzt bereits ein Bewertungssystem für den Videoassistenten und dessen Assistenten. Zudem gibt es beim VAR im Gegensatz zum Schiedsrichter auf dem Rasen keine Altersbegrenzung. „Die existiert noch nicht“, sagte Drees. Aber der Video-Assistent müsse in der Liga gepfiffen haben. Im Moment üben die Bundesliga-Schiedsrichter – 26 an der Zahl – beide Funktionen aus.