Berlin. Nach dem 25:25 gegen Frankreich steht Deutschland in der Hauptrunde – es wäre aber mehr drin gewesen.

Ergebnis des Abends

Es waren noch genau drei Sekunden auf der Uhr, der so wichtige Sieg war zum Greifen nah. Doch am Ende kassierte die deutsche Handball-Nationalmannschaft doch noch das 25:25 gegen Frankreich. Zwar steht das DHB-Team durch das Unentschieden in der nächsten Runde der Handball-Weltmeisterschaft, der verpasste Punkt dürfte jedoch schmerzen in der Hauptrunde.

Szene des Abends



Der Abpfiff! Die Enttäuschung war riesig nach einem intensiven Duell, dennoch feierten die Fans ihre Mannschaft ausgiebig. Das DHB-Team wurde während einer Ehrenrunde gefeiert. Auch während des gesamten Spiels zeigten sich die Berliner Zuschauer von ihrer besten Seite.



Spieler des Abends

Bisher enttäuschte Kentin Mahé auf Seiten der Franzosen im Turnier. Doch gegen Deutschland blühte der 27-Jährige wahrlich auf, traf unter anderem mit einem frechen Siebenmeter-Lupfer ins Tor. Mit neun Treffern war Mahé zudem Frankreichs bester Werfer.

Zum Spielverlauf

Vor allem in der Abwehr beeindruckte die deutsche Mannschaft, die in den ersten zehn Minuten nur zwei Gegentore zuließ. Das lag auch an Torwart Andreas Wolff, der anders als im Russland-Spiel sofort auf Betriebstemperatur war.



Dennoch konnte sich die DHB-Auswahl nicht absetzen, weil im Angriff zu viele Chancen vergeben wurden. Unter anderen scheiterte Kapitän Gensheimer erstmals im Turnier vom Siebenmeterstrich an Frankreichs Keeper Vincent Gerard.

Der Titelverteidiger ging in der 19. Minute beim 5:4 erstmals in Führung. Beeindrucken ließ sich die DHB-Auswahl davon nicht. Die Defensive stand felsenfest, wofür Patrick Wiencek sinnbildlich stand.

Mit einem 3:0-Lauf brachte sich der Gastgeber wieder in Vorderhand. Nun war endgültig Feuer unter dem Dach. Angetrieben von den Fans legten die Hausherren nun auch in der Offensive zu. Der Lohn war eine Zwei-Tore-Führung zur Pause.

Den besseren Start nach dem Wechsel erwischten die Franzosen, die in der 36. Minute beim 15:14 wieder die Führung übernahmen. Prokop reagierte und schickte nun Silvio Heinevetter zwischen die Pfosten. Der Torwart der Füchse Berlin konnte jedoch weitere Gegentore nicht verhindern. So lief die DHB-Auswahl erst einmal einem knappen Rückstand hinterher, ehe in doppelter Überzahl das 18:17 (44.) gelang.

In der dramatischen Schlussphase hielt es die Zuschauer nicht mehr auf ihren Sitzen. Jede gelungene Aktion der deutschen Mannschaft wurde frenetisch bejubelt. Zehn Minuten vor Ultimo kam Wolff wieder auf das Parkett und meldete sich gleich mit einer Glanztat zurück. Doch es blieb bis zum Ende eng.

Kuriositäten am Rande

Gleich zweimal in kürzester Zeit wurde der Auszeit-Buzzer – ein großer roter Knopf in der Nähe der Auswechselbänke – ausgelöst, jeweils einmal bei Deutschland und Frankreich. Der Buzzer ersetzt zur WM die grüne Karte. Das Problem: Beide Trainer beteuerten, dass sie den Knopf nicht gedrückt hätten. So wurde das Spiel unnötig unterbrochen – Wunder der Technik.

Die Stimmen zum Spiel

Uwe Gensheimer (Kapitän des DHB-Teams): "Wir haben so ein geiles Spiel abgeliefert. Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Dann waren es wieder Kleinigkeiten. Wir haben uns für ein Superspiel nicht belohnt."



Christian Prokop (Trainer DHB-Team): "Die Art und Weise war heute begeisternd. Das war Wahnsinn bis zum Schluss. Ein dickes Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben es geschafft, heute eine Einheit zu sein: Publikum und Mannschaft. Es war eine Wahnsinns-Atmosphäre, es war ein Wahnsinns-Spiel."

Patrick Groetzki (Rechtsaußen, DHB-Team): "Mit etwas Abstand werden wir uns sicher auch über einen Punkt gegen den Weltmeister freuen können."

Kentin Mahé (Frankreich): "Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft von Spiel zu Spiel besser spielt."