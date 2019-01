Berlin. Mehr als 50 WM-Spiele sind in Deutschland und Dänemark absolviert. Ein guter Zeitpunkt für eine kleine augenzwinkernde Zwischenbilanz der Auffälligkeiten auf- und abseits der Spielfelder.

Hantelbank-Trainer: Ob Frankreichs Didier Dinart oder Serbiens Nenad Perunicic – beide Trainer könnten morgen schon an einem Strongest-Man-Wettbewerb teilnehmen. Nach ihrer aktiven Karriere haben sie nochmal ordentlich Oberarm-Muskelmasse zugelegt. Ähnlich sieht es bei Deutschlands Teammanager Oliver Roggisch aus. Im Vergleich zu heute war er in seiner aktiven Zeit ein Hänfling.









Ende des Wischmopps: Bei der WM sind die Wischerinnen nur noch mit einem Handtuch ausgestattet. Der Wischmopp hat anscheinend ausgedient. Eine Sexismus-Debatte über Frauen, die Männern hinterherwischen, ist bisher auch noch nicht entbrannt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Outfits bei der WM nicht so sexy sind wie bei einigen Bundesliga-Teams, deren Wischerinnen vom Erotikunternehmen Orion ausgestattet werden.





Tattoos: Im Vergleich zu Fußballspielern sind die Handballer seltener tätowiert. Weit vorne in Sachen Körperschmuck sind der Schwede Andreas Nilsson und der Isländer.

Anzeige Anzeige









Niedlich sind die Unterarm-Tätowierungen von Dänemarks Nicolaj Jacobsen: die bunten Sternchen sind eher Girlie-Style und passen kaum zum nordischen Trainer-Vulkan.









Wie bei Ryanair: DIN A4 – das ist die erlaubte Taschengröße für Zuschauer in den WM-Arenen und Fanzones. Größere Gepäckstücke müssen vor den Hallen abgegeben werden. Ohne die Mütze zur Kontrolle vom Kopf zu nehmen, kommt auch kein Medienvertreter an seinen Arbeitsplatz. Angesichts der friedlichen Atmosphäre in und um die Spielorte beschleicht einen ein ungutes Gefühl immer erst im Angesicht der umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen. Schade.









Volkslied statt Hymne: Obwohl in der Berliner Arena als Nationalhymne Koreas angekündigt, wird zu Ehren des gemeinsamen Teams aus den getrennten Teilstaaten das Volkslied Arirang gespielt. Der Text ist kurz: „Ich überquere den Arirang-Pass. Wer mich verlassen hat wird keine zehn Li gehen, bevor seine Füße schmerzen.“ Das führte in Journalistenkreisen zu der Frage, welches Volkslied denn repräsentativ für Deutschland stehen würde. Topfavorit war „Die Gedanken sind frei“. Ob Stefan Kretzschmer die Hymne mitgesungen hätte?





Extraterrestrisches Maskottchen: Stan ist vom Planeten GD19 zur Erde gereist, um die Handballfans in Deutschland und Dänemark zu treffen.

Handball ist der wunderbarste Sport im Universum, daher würde ich niemals die Weltmeisterschaft verpassen. Maskottchen Stan





Dank der bunten Lichter auf seinem Körper ist er vollgetankt mit Energie. Man will lieber nicht wissen, mit welchen Mitteln die indonesischen Designer ihre Ideenfindung unterstützt haben.





Beißerchen behalten: Die Franzosen tragen ihren Zahnschutz in den Landesfarben. Das Kunststoffgebiss ist bereits ein beliebter Fanartikel. Er beugt nicht nur ausgeschlagenen Zähnen vor, sondern wirkt zusätzlich dämpfend und kann dadurch vor Gehirnerschütterungen schützen. Die deutschen Spieler sind eher traditionalistisch drauf und verzichten auf das Utensil. Selbst Silvio Heinevetter, dem kürzlich nach einem Gesichtstreffer im Testspiel gegen Argentinien vier Zähne abgesplittert sind.