Cloppenburg. Imke Wübbenhorst ist die erste Trainerin in der Herrenfußball-Oberliga. In einem Interview zeigte sich die 30-Jährige nun besonder schlagfertig – und könnte zu einem Kandidaten für den Fußball-Spruch des Jahres werden.

Eigentlich möchte Imke Wübbenhorst mit den sportlichen Leistungen ihrer Mannschaft, dem dem Team des BV Cloppenburg, auf sich aufmerksam machen. Doch jetzt sorgte die 30-Jährige, die seit vergangenem Dezember erste Fußball-Trainerin einer Oberliga-Herrenmannschaft ist, auch abseits des Platzes für Aufmerksamkeit. In einem Interview mit der Zeitung "Welt" präsentierte sie sich schlagfertig und landete zu Beginn der Woche einen viralen Hit:Auf die Frage, ob sie eine Sirene auf dem Kopf tragen werde, damit ihre Spieler eine Hose anziehen könnten, bevor sie in die Kabine kommt, konterte sie ganz nüchtern und mit einem Augenzwinkern: "Natürlich nicht. Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf."

Es dauerte nicht lange, bis Wübbenhorsts Aussage in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, Twitter und Co. viral ging – die Trainerin wird im Internet für ihren Humor gefeiert. "Spruch des Jahres", "Nur so reagiert man auf eine saublöde Frage" oder "Die ist sympathisch, ab in die Bundesliga mit ihr" sind nur einige von insgesamt mehr als 300 Kommentaren unter einem Facebook-Post zu ihrem Interview.

Anspruchsvolle Aufgabe

Wübbenhorst heuerte offiziell am 24. Dezember des vergangenen Jahres beim BV Cloppenburg an. Mit 16 Punkten aus 18 Spielen steht der BVC aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der Oberliga. Die Auricherin war zuvor als Spielertrainerin im Verein aktiv – ab Februar will sie mit ihrer Mannschaft im Rückrundenverlauf alles daran setzen, die Klasse zu halten.