Wattenscheid - nur ein Rührstück für Fußball-Romantiker

Frankfurt . Unser Kolumnist Udo Muras hat noch Souleyman Sane, den Vater von ManCity-Star Leroy, im Lohrheidestadion für Wattenscheid 09 in der Bundesliga spielen sehen. Deshalb freut er sich, dass der in die Regionalliga abgerutschte Verein den wirtschaftlichen K.o. verhindert hat. Aber seine Gefühle sind nicht nur wehmütig, sondern auch zwiespältig.

Sie haben es dann ja doch noch geschafft, auf den letzten Drücker. Die SG Wattenscheid 09 bleibt besteh´n, und wird niemals untergeh´n, wie das Vereinslied das Vereinslied verspricht. Dass der Bundesligist der frühen Neunziger die von ihm selbst gesetzte Frist einhielt und bis Montag 350 000 Euro eintrieb, um weiterhin in der Regionalliga West kicken zu können, verwundert nicht.

So berichtete Arnd Zeigler in seiner Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" über die Lage bei der SG Wattenscheid 09.

Die eigene Hinrichtung geschwänzt

Zum einen, weil die Summe in der heutigen Fußballwelt ein Klacks ist, zum anderen wegen des Prozederes. Es ist eben doch ein Unterschied, ob man sich selbst zum Tode verurteilt oder ob es ein anderer tut. Im ersten Fall kann man die eigene Hinrichtung jederzeit schwänzen und das haben die Wattenscheider getan. Der Aufsichtsratsboss, der schon genug in den Verein gesteckt hat, hat im letzten Moment gut zwei Drittel der Summe eingezahlt und damit wurde die „Crowdfunding“-Aktion für erfolgreich beendet erklärt. Selbstbetrug wollen sie es nicht enden.

Erinnerungen an den steilen Aufstieg, den langen Absturz und einen fußballverrückten Textilfarbrikanten: Die Geschichte der SG Wattenscheid 09.



2000 Anhänger und Mitleidende spendeten

Hauptsache, der sich so ungern zu Bochum zählende Stadtbezirk darf seinen Vorzeigeklub behalten, schließlich haben über 2000 Anhänger oder Mitleidende etwas gespendet. Und darauf kam es an, man wollte einfach mal die Strahlkraft testen. Nun stellt der weiter auf dem Totenbett liegende Patient fest, dass er lebt und es Menschen gibt, die an seinem Weiterleben ein vitales Interesse haben.

Traditionsklubs sind nicht totzukriegen

Einige verkauften dafür ihre signierten Trikots, andere ließen es sich was kosten, mal den Stadionsprecher zu machen oder im Teambus mitzufahren. Ein Verein öffnete seine Türen und erlaubte Einblicke und Zugriffe, die anderswo die Security auf den Plan riefen. Not kennt kein Gebot und jedes Angebot ist offenbar gut genug. Ein Rührstück mit possenhaftem Charakter fand also sein glückliches Ende und lässt alle Fußball-Romantiker aufatmen. Sagt es uns doch, dass Traditionsklubs so leicht nicht unterzukriegen sind, so tief sie auch sinken.

...und am Ende sogar vor dem VfL Bochum: Erinnerungen an die erste Bundesliga-Saison der SG 09.



Im Sport ist eben nichts für die Ewigkeit

Nun können das die Männer an den Schalthebeln der Macht nicht annähernd so gelassen betrachten wie der Kolumnist an seinem Schreibtisch, aber die Erkenntnis, dass rein sportlich nichts für die Ewigkeit ist, mag dem einen oder anderen vielleicht doch helfen. Selbst Bayern wird ja neuerdings nicht mehr Herbstmeister. Das Gerede von Klubs, die eigentlich in die Bundesliga gehören, belastet nur. Die Bundesliga ist längst zu klein für all die Klubs, die da eigentlich hinein gehören: die Ewige Tabelle umfasst derzeit 56 Vereine und in jedem, der gerade in unteren Etagen spielt, findet sich ein Nostalgiker, der meint, es müsse doch verdammt noch mal wieder so sein wie damals.

WDR-Dokumentation von 2018: Wo gibt es noch echten Fußball? In Wattenscheid.

Zwischen Groß und Klein liegen heute Galaxien

Beim HSV oder dem 1. FC Köln habe ich da vollstes Verständnis, weil sie ja gerade erst weg sind aus dem Selbstbereicherungsbetrieb Bundesliga und Strukturen haben, die ein Wuppertaler SV – ebenfalls vom Sensenmann bedroht – nie hatte. Die explosionsartige Entwicklung der Bundesliga im letzten Jahrzehnt verbietet es, Vergleiche zu ihren ersten drei, vier Dekaden anzustellen. Damals bekamen alle das gleiche Fernsehgeld, Spielergehälter und Ablösen waren reglementiert und Brustwerbung verboten. Liveübertragungen auch. Und so konnte sich Schalke 04 nicht so einfach von Borussia Neunkirchen absetzen. Damals trennten Groß und Klein nur Punkte, heute sind es Galaxien. Weshalb 350 000 Euro in manchem Klub nur ein Wochenlohn für einen Star sind, in Wattenscheid ist es die Welt. Schön, dass sie weiterleben dürfen – in ihrer Welt.

